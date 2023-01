Maria Teresa Ruta chi è? Età, biografia, marito, compagno, figli e vita privata

Maria Teresa Ruta è stata una figura di spicco della televisione per molti anni, fino alla recente pausa dal settore nel 2020. Scopriamo di più sulla celebre conduttrice.

Maria Teresa Ruta è una delle conduttrici italiane che è riuscita a mantenere il favore del pubblico grazie alla sua sensibilità e al suo comportamento professionale. È nota per la sua mancanza di gossip e di linguaggio inappropriato, che la rende una delle figure più amate della televisione. Ora sta tornando sotto i riflettori con il Grande Fratello VIP 5.

Chi è Maria Teresa Ruta?

Maria Teresa Ruta è nata a Torino il 23 aprile 1960, sotto il segno zodiacale del Toro. Di padre siciliano e madre calabrese, è cresciuta in Piemonte. Nel 1976 è stata eletta Miss Muretto, cosa che l’ha spinta a intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo all’età di 16 anni, grazie alla sua personalità solare e alla sua inclinazione per i riflettori.

All’età di diciassette anni ha sostenuto i primi provini per intraprendere la carriera di attrice (ha una forte passione per il teatro). Nel 2012 ha sorpreso tutti rivelando la sua diagnosi di dislessia lieve.

Prima di dedicare la sua vita esclusivamente alla famiglia, la televisione è stata la sua specialità. Ha avuto una carriera di successo, partecipando a diversi programmi come Ok, Il prezzo è giusto, Quelli che il calcio, Uno Mattina Estate e Giochi senza frontiere. Inoltre, è stata concorrente dell’edizione 2017 de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip 2020.

Nel novembre 2018 ha rivelato la causa del suo allontanamento dalla televisione: “Nel 2004 un dirigente della Rai mi chiamò nel suo ufficio per discutere del rinnovo del mio contratto, tuttavia ho vissuto una situazione inopportuna e grave. Questa persona, che conoscevo da tempo, si è comportata in modo poco professionale. Non è stato solo verbale, ma ha avuto anche un approccio fisico”.

Maria Teresa Ruta è un privato con figli.

La conduttrice è stata attenta a preservare la sua privacy, cercando di ridurre l’impatto della celebrità sulla sua vita personale. Con l’ex coniuge Amedeo Goria ha due figli: Guendalina, che lei chiama affettuosamente Guenda, nata nel 1988, e Gian Amedeo, nato nel 1992.

Lei e il famoso giornalista sportivo hanno divorziato nel 2004, dopo il loro matrimonio nel 1999. Nel 2015 ha sposato Roberto Zappulla in Etiopia, dopo una relazione iniziata nel 2006.

Qual è lo stato civile di Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla?

La vita privata di Roberto Zappulla rimane in gran parte sconosciuta, ma ciò che è chiaro è che ha avuto un impatto trasformativo sulla vita della sua amata. I suoi tratti distintivi, come il sorriso smagliante, i capelli ricci e l’abbigliamento impeccabile, ne sono la testimonianza.

Qual è la residenza di Maria Teresa Ruta?

Secondo Il Sussidiario, dopo l’incontro con Roberto, Mara Teresa Ruta si è trasferita in un piccolo castello a Luino, un comune del varesotto con una pittoresca vista sul Lago Maggiore.

A Maria Teresa Ruta sono associate quattro curiosità.

La zia paterna, che condivide il suo nome, è stata annunciatrice e conduttrice televisiva negli anni Cinquanta.

Aggiorna regolarmente il suo profilo Instagram con foto e selfie dei suoi viaggi e del tempo trascorso con i suoi cari.

A Mattino Cinque ha rivelato che una volta ha lasciato i suoi figli in un autogrill. All’apice della sua fama, lei, Amedeo e i bambini stavano viaggiando insieme. Quando gli ammiratori la fermarono per scattare una foto, lei affidò i bambini ai dipendenti dell’autogrill per un breve momento. Poi si diresse verso l’auto e partì. Dopo un po’ si accorse che un’auto la seguiva: erano le ragazze dell’autogrill con Guenda e Gianamedeo, che le riportavano i bambini.

Nonostante i riconoscimenti ottenuti da Maria Teresa Ruta nelle prime fasi della sua carriera, l’ammontare esatto dei suoi guadagni non è stato reso noto.