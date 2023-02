Marianna, Marco e Pietro: chi sono i figli di Gianni Morandi?

Gianni Morandi è padre di tre figli: Marianna e Marco, nati dal matrimonio con Laura Efrikian, hanno rispettivamente 54 e 49 anni. Il terzo figlio, Pietro, nato dalla relazione con l’attuale moglie Anna Dan, ha 25 anni ed è conosciuto con il nome d’arte di Tredici Pietro.

Gianni Morandi è genitore di tre figli: Marianna, Marco e Pietro. I primi due figli sono nati dal matrimonio con Laura Efrikian e attualmente hanno 54 e 49 anni. Purtroppo la terza figlia, Serena, è morta poco dopo la nascita. Pietro, noto anche come Tredici Pietro, è il figlio del cantante e della sua attuale consorte Anna Dan. Il 25enne ha deciso di seguire le orme dei fratelli intraprendendo una carriera nel mondo dello spettacolo, in particolare nella musica.

Dal primo matrimonio con Laura Efrikian, Gianni Morandi ha avuto due figli, Marianna e Marco, nati rispettivamente nel 1969 e nel 1974. Entrambi i figli hanno seguito le orme del padre e hanno intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo. A 54 anni, Marianna è diplomata all’Accademia d’Arte di Roma e ha una carriera di successo come attrice teatrale, avendo recitato al fianco del padre ne La forza dell’amore e Le Madri. È stata sposata con il cantante Biagio Antonacci per nove anni e hanno avuto due figli, Paolo e Giovanni.

Marco Morandi ha optato per una carriera nel mondo dello spettacolo. Oggi è attore e compositore, in particolare per il teatro. Nel 1999 ha collaborato con il padre Gianni in C’era un ragazzo, programma televisivo di Rai2. Due anni dopo partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Che ne so. Nei primi anni 2000 ha fatto parte del cast del musical Gianburrasca, interpretando il ruolo del protagonista. Nel 2012 ha scritto e prodotto lo spettacolo Nel nome del padre storia di un figlio di…, in scena dal 2013. È sposato con Sabrina Laganà e ha tre figli, Leonardo, Jacopo e Tommaso.

Pietro è il figlio più giovane di Gianni Morandi e dell’attuale moglie Anna Dan. A 25 anni, Pietro è originario di Bologna e ha scelto di seguire le orme del padre intraprendendo la carriera musicale. È conosciuto professionalmente come Tredici Pietro e nel 2018 ha iniziato a produrre i propri brani, collaborando con artisti rinomati come Mecna e Madame. Il profilo Instagram di Pietro presenta principalmente post relativi alla sua professione, senza la presenza di foto di lui e del padre.