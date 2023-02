Marina Occhiena chi è il marito Giuseppe Giordano? la storia con Franco Califano e perché lasciò i Ricchi e Poveri

Marina Occhiena sarà ospite di Domenica In con Mara Venier per raccontare gli anni trascorsi come cantante solista dopo l’uscita dai Ricchi e Poveri, culminando con la reunion al Festival di Sanremo del 2020, dove si è esibita con il brano “Che sarà”. La cantante ha fatto parte di una storica band genovese, che ha venduto 22 milioni di copie tra album e singoli in tutto il mondo. Non perdete questa occasione unica di ascoltare la storia della leggendaria e pluripremiata artista!

Anche lei, una genovese di 72 anni, ha fatto parte della band dalla sua fondazione nel 1967 fino al 1981 quando durante il Festival di Sanremo ha lasciato la formazione per dissapori con l’altra donna del gruppo, Angela Brambati. In quei giorni dilagavano i pettegolezzi, in quanto si narra che tra i due ci fu una vera e propria lite amorosa al cui centro ci fu Marcellino Brocherel, oste di Aosta e compagno di Angela. In quel Sanremo, la band si è poi esibita in una formazione di tre persone cantando Sarà perché ti amo, che si è classificata quinta ma è diventata comunque un successo internazionale. La vicenda Brambati-Brocherel-Occhiena non solo scosse la banda, ma ebbe anche successive ripercussioni in tribunale per l’affidamento del figlio di Brambati con Brocherel, mentre Occhiena ottenne una buona liquidazione economica per mantenere il segreto sui motivi della separazione dalla banda . Con il tempo le cose si sono sistemate e di recente Brambati – dopo aver raccontato le ragioni in un’intervista a Oggi, “li ho beccati nel mio letto. Anche se posso perdonare sei volte, non di più, e poi potrebbero fare le cose in modo intelligente” – ha detto ” saremo sempre amici”.

Marina Occhiena iniziò la sua avventura nel mondo della musica all’età di quindici anni. Grazie alla collaborazione con Brambati, Gatti e Angelo Sotgiu, nacquero i Ricchi e Poveri. Insieme salirono sul palco dell’Ariston cinque volte prima della loro separazione nel 1981. Marina ha contribuito a creare alcune tra le più celebri canzoni della band, come La prima cosa bella, Piccolo amore mio e Che sarà. In seguito, ha intrapreso una carriera da solista, ma non ha raggiunto il successo sperato (il pezzo Videosogni presentato al Festivalbar del 1985 fu probabilmente il suo più grande successo). Ha anche tentato la strada cinematografica e ha partecipato al reality L’isola dei famosi negli anni Duemila. Nel febbraio 2020, la formazione originale dei Ricchi e Poveri si è riunita sul palco dell’Ariston per festeggiare i 50 anni di carriera. Marina Occhiena ha avuto una storia d’amore con Franco Califano all’inizio della sua carriera, seguita da altre relazioni, tra cui quella con il paroliere Cristiano Minellono. Si è poi sposata con il ginecologo Giuseppe Giordano e nel 1997 ha avuto un figlio.

Convincente

Marina Occhiena ha iniziato la sua straordinaria avventura nel mondo della musica all’età di quindici anni. Grazie alla collaborazione con Brambati, Gatti e Angelo Sotgiu, i Ricchi e Poveri sono diventati un successo. Insieme, hanno salito sul palco dell’Ariston cinque volte prima della loro separazione nel 1981. Marina ha contribuito a creare alcune tra le più celebri canzoni della band, tra cui La prima cosa bella, Piccolo amore mio e Che sarà. In seguito, ha intrapreso una carriera da solista, dimostrando il suo talento con il pezzo Videosogni presentato al Festivalbar del 1985. Ha anche tentato la strada cinematografica e ha partecipato al reality L’isola dei famosi negli anni Duemila. Nel febbraio 2020, la formazione originale dei Ricchi e Poveri si è riunita sul palco dell’Ariston per celebrare i 50 anni di carriera. Marina Occhiena ha avuto una storia d’amore con Franco Califano all’inizio della sua carriera, seguita da altre relazioni, tra cui quella con il paroliere Cristiano Minellono. Si è poi sposata con il ginecologo Giuseppe Giordano e nel 1997 ha avuto un figlio. Con il suo talento e la sua dedizione, Marina Occhiena ha dimostrato di essere una delle più grandi icone della musica italiana.