Il cantautore Mario Lavezzi, noto per le sue abilità di paroliere oltre che di cantante, ha condiviso i suoi esordi nel mondo della musica e come il successo sia giunto in modo inatteso: “Quando ho iniziato, non avevo grandi aspettative, ma poi ho scoperto che questa vita diventava molto affascinante. Successivamente, mi sono unito ai Calameonti. Nel 1968 ho incontrato Mogol e poi ho capito che le sofferenze alimentano l’ispirazione”, ha raccontato Lavezzi a Roberta Capua. Tuttavia, ha dovuto lasciare il gruppo per il servizio militare: “Il fatto di dover lasciare il gruppo mi angosciava, e insieme a Mogol ho scritto una canzone che mi ha portato molte soddisfazioni”, ha confessato l’artista, proseguendo, “La canzone fu proposta anche a Mina, ovvero Vita, e anche a Fiorella Mannoia. Poi sono arrivati Lucio Dalla e Morandi.”

Vita privata: consorte, figli, Loredana Bertè, Instagram

Forse non è noto a tutti che il legame tra Mario Lavezzi e Loredana Bertè non era soltanto professionale. Infatti, dopo il loro primo incontro nel 1975, tra i due scocca immediatamente la passione. La loro è stata una lunga collaborazione sia musicale che amorosa. Oggi, il cantautore è felicemente sposato con una donna milanese. Tuttavia, il nome della sua consorte, che preferisce restare lontana dalla vita pubblica, non è noto. La coppia ha un figlio, Giulio, che ha seguito le orme del padre e ha iniziato a lavorare nel campo musicale come produttore discografico. Per rimanere aggiornati sulla vita privata e professionale di Mario Lavezzi, è possibile seguirlo sul suo profilo Instagram, dove ha raccolto oltre 5500 seguaci. L’artista ha anche un sito ufficiale, dove si possono trovare ulteriori dettagli sulla sua vita personale e lavorativa, sulla sua produzione musicale e sugli eventi futuri di cui è protagonista.

Mario Lavezzi, chi è la moglie Mimosa

Stiamo parlando di una delle canzoni più belle del panorama italiano, resa celebre dai due artisti menzionati da Mario Lavezzi. “Lucio Dalla cambiò l’inizio della canzone”, ha però rivelato il cantautore. Riguardo a Loredana Bertè, con cui ha avuto una relazione in passato, ha affermato: “Direi che mi ha plasmato. Sono nate canzoni meravigliose come ‘In alto mare’. Poi Loredana mi ha presentato quella che è diventata mia moglie alla fine della nostra storia. Dopo due anni che ho conosciuto mia moglie, l’ho sposata, quindi ha davvero avuto un’ottima intuizione!” ha ammesso. Infine, qualche rimpianto: “Mi sarebbe piaciuto collaborare con Mina e Celentano, ad esempio. Durante questo lockdown, io e Mogol abbiamo scritto sei canzoni.