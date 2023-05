Marisa Laurito hai figli? Vita privata e matrimonio con il marito Franco Cordova - Controcopertina

Scopriamo la vita privata di Marisa Laurito

Marisa Laurito, la rinomata attrice, cabarettista e conduttrice televisiva, ha suscitato molta curiosità riguardo alla sua vita privata. Sono in molti a chiedersi se è sposata e se ha figli. Oggi, a 72 anni, possiamo esplorare questi aspetti meno noti della sua vita, al di fuori dei riflettori dello spettacolo.

La Carriera di Marisa Laurito: Successi e Riconoscimenti

Prima di addentrarci nella sfera privata di Marisa Laurito, è importante ripercorrere la sua carriera di successo. Dalle sue prime esperienze con il grande Eduardo De Filippo, fino al trionfo degli anni ’80, in particolare collaborando con Renzo Arbore in “Quelli della Notte”. Ha fatto il suo ingresso anche come conduttrice televisiva e addirittura come cantante a Sanremo, oltre ad aver conquistato il teatro. Negli anni più recenti, è stata scelta come Direttrice Artistica del teatro di Napoli e ha recitato nel film “I fratelli De Filippo” nel 2021. Quest’anno, dopo aver interpretato un ruolo di rilievo nella seconda stagione della serie televisiva di Rai 1, “Mina Settembre”, ha preso parte al programma “Quelle Brave Ragazze” su Sky, sostituendo Orietta Berti. Marisa Laurito dimostra ancora oggi di essere una protagonista indiscussa e non ha alcuna intenzione di fermarsi!

La Vita Privata di Marisa Laurito: La Scelta di Non Avere Figli

Passando ora alla sua vita privata, sappiamo che Marisa Laurito non ha figli. Si tratta di una decisione personale, come ha dichiarato più volte, e non ha mai avuto rimpianti. Tutte le sue energie sono state dedicate alla sua carriera e ha pienamente abbracciato questa scelta.

Il Matrimonio con Franco Cordova e la Compagnia Attuale

Tuttavia, va notato che Marisa Laurito è stata sposata in passato, anche se per un periodo molto breve, con l’ex calciatore della Roma, Franco Cordova. Il loro matrimonio è durato meno di tre mesi, tra il 2001 e il 2002. Successivamente, l’attrice ha incontrato l’imprenditore Pietro Perdini, con cui è ancora insieme ai giorni nostri.

Conclusioni: Marisa Laurito, una Vita Privata da Scoprire

La vita privata di Marisa Laurito offre uno sguardo intrigante e affascinante sulla sua storia personale. Nonostante la sua scelta di non avere figli, ha vissuto momenti significativi, tra cui un matrimonio breve e una relazione duratura con Pietro Perdini. Continua a seguire Marisa Laurito mentre continua a illuminare il mondo dello spettacolo con la sua presenza carismatica e la sua straordinaria carriera.