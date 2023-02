Massimiliano Colombo, 38 anni, è stato trovato morto dalla sua fidanzata poco dopo aver detto di sentirsi poco bene e di voler andare in bagno

Un uomo muore improvvisamente a soli 38 anni a causa di un malore che lo stronca nella sua stessa casa. La tragica vicenda è avvenuta ieri, 25 febbraio, a Conche di Codevigo (Padova), dove Massimiliano Colombo ha perso la vita a causa di un possibile infarto. La sua compagna Jessica Penzo lo ha trovato privo di vita nel bagno della loro villetta in via San Biagio, dove si era recato non sentendosi bene. In un attimo di panico, ha contattato i carabinieri che a loro volta hanno avvisato il 118. Nonostante l’arrivo tempestivo dell’elisoccorso da Padova e dell’ambulanza da Piove di Sacco, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La sua compagna è stata lasciata sola con il dolore e la disperazione di una perdita così improvvisa e tragica.

IL LUTTO

Una triste notizia ha colpito la comunità di Conche di Codevigo (Padova), dove Massimiliano Colombo è morto improvvisamente nella sua casa, stroncato da un malore a soli 38 anni. L’uomo, originario di Chioggia, viveva nella villetta di via San Biagio insieme alla sua compagna Jessica Penzo, con cui gestiva un’agenzia per la fornitura di servizi energetici a Codevigo. Massimiliano si occupava della parte commerciale, mentre Jessica seguiva quella amministrativa. La notizia della sua morte improvvisa ha suscitato grande sgomento e dolore nella comunità locale, che lo ricorda come un giovane brillante e apprezzato. Il parroco don Massimo Fasolo si è recato subito nell’abitazione della coppia per confortare Jessica e pregare insieme per Massimiliano. La salma è stata trasportata all’obitorio di Piove di Sacco, in attesa dell’autopsia ordinata dal magistrato di turno. La comunità si stringe intorno alla famiglia e agli amici di Massimiliano in questo momento di profondo lutto e dolore.

IL CORDOGLIO

La morte di una giovane persona sempre sorridente e cordiale come Colombo ha lasciato la comunità addolorata, tra cui la consigliera comunale Valentina Agatea che condivide il cordoglio della famiglia. La scomparsa improvvisa ha colpito anche il sindaco Francesco Vessio che ha espresso la sua vicinanza alla famiglia in questo momento difficile, dimostrando l’unità della comunità civile nel supportare chi è stato colpito dalla tragedia.