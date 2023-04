Massimo Boldi: età, malattia, moglie, figli e fidanzata

Massimo Boldi, nato il 23 luglio 1945 a Luino, è un attore affermato.

Massimo Boldi, 77 anni, ha sposato Marisa Selo nel 1973 e ha avuto tre figli: Micaela (1974), Manuela (1981) e Marta (1990). Purtroppo Marisa è morta di cancro il 28 aprile 2004. Nel 2002 Massimo è diventato nonno con la nascita di Massimo Federico, figlio di Micaela. Nel 2016 e nel 2019 è stato ulteriormente benedetto con la nascita di Vittoria Marisa e Leonardo, figli di Manuela.

Nel 2015 si è fidanzato con Loredana De Nardis, di oltre 30 anni più giovane. In seguito, l’attore è stato accusato di infedeltà. Boldi è stato poi legato a Veronica Rega, ex concorrente del Grande Fratello. Attualmente è fidanzato con Irene Fornaciari, figlia di Zucchero.

La malattia

Massimo Boldi è stato ricoverato in ospedale e operato d’urgenza a causa di un triplo blocco delle arterie coronarie. L’operazione è stata complessa e la prognosi incerta, tanto da far preoccupare la famiglia per la sua incolumità. Di conseguenza, ora sta cercando di condurre una vita più tranquilla, prendendosi delle pause dai viaggi e dal lavoro.

Biografia

All’inizio degli anni ’60, Boldi inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo esibendosi nel rinomato cabaret “Derby Club” di Milano. Inizialmente, suona la batteria con il gruppo musicale dei Mimitoki. Successivamente, grazie al suo talento comico, ha fatto da spalla ad artisti famosi come Renato Pozzetto, Cochi Ponzoni, Carlo Verdone ed Enrico Montesano.

Nel 1975 debutta al cinema in Due cuori, una cappella di Maurizio Lucidi, nel ruolo secondario di un soave pretendente, accanto ad Agostina Belli e Ursula Andress. In seguito, ha partecipato a film di Salce, Corbucci, Steno, Pozzetto, Risi, Festa Campanile, Bellocchio, fino ai più riusciti Strumtruppen (1977) di Samperi e I due carabinieri (1984) di Carlo Verdone, suo amico e ammiratore.

Il nome di Boldi è fortemente associato alla nascita del sottogenere del “cinepanettone”, un tipo di film natalizi farseschi. Per molti anni è stato il volto comico e spesso oltraggioso di questi film, apparendo spesso al fianco del matattore Christian De Sica, a partire da Vacanze di Natale ’90.