Massimo Cacciari su La7: La Fine del Patriarcato da 200 Anni

Un’intervista a Massimo Cacciari nella trasmissione Otto e Mezzo di Lilli Gruber

Nella puntata di Otto e Mezzo del 26 novembre 2023, condotta da Lilli Gruber su La7, il noto filosofo e ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, ha affrontato il tema del patriarcato. Questo argomento è tornato al centro del dibattito pubblico, soprattutto in seguito all’omicidio di Giulia Cecchettin, e rappresentava il fulcro della puntata. La conduttrice ha interrogato Cacciari sulla natura e il ruolo attuale del patriarcato nella nostra società. La risposta di Cacciari è stata, come sempre, profonda e riflessiva.

La Lunga Storia del Patriarcato Occidentale

Massimo Cacciari ha iniziato sottolineando la lunga storia del patriarcato nell’Occidente. Ha dichiarato che la civiltà occidentale ha avuto una base di “patria potestas” sin dall’invasione dorica, 1500 anni prima di Cristo. Questo, ha chiarito Cacciari, è un fatto storico indipendentemente dal giudizio personale.





Il Patriarcato in Crisi

Ha poi evidenziato come, nel corso dei secoli, il patriarcato abbia subito una serie di crisi, con un’importante rivoluzione culturale e antropologica avvenuta durante il Rinascimento. Ha citato i drammi di Shakespeare come esempio della chiara crisi del modello patriarcale. Nel corso della storia, il ruolo della figura maschile all’interno della famiglia è notevolmente diminuito, soprattutto nell’epoca della famiglia borghese. Cacciari ritiene che le tragedie legate al patriarcato siano il risultato, soprattutto nelle personalità più fragili, della centralità di questa figura di potere e legittimità all’interno della famiglia.

La riflessione di Massimo Cacciari offre uno sguardo approfondito sulla storia e sulla complessità del patriarcato occidentale, invitando a considerare le dinamiche culturali e sociali che hanno contribuito alla sua evoluzione nel corso dei secoli.