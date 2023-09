Massimo Palma, chi è il compagno di Cristina D’Avena: tutto quello che c’è da sapere

Massimo Palma è il fidanzato di Cristina D’Avena, la celebre cantante di sigle di cartoni animati. Nonostante la sua professione sia legata al mondo dello spettacolo e della musica, Palma preferisce rimanere lontano dai riflettori e dalle telecamere.

Chi è Massimo Palma?

Massimo Palma è il responsabile dell’agenzia di spettacolo Crioma s.r.l. dal 1989. Tra gli artisti di cui si occupa c’è anche la compagna Cristina D’Avena, con cui collabora da molti anni.

La relazione con Cristina D’Avena

Massimo Palma e Cristina D’Avena sono una coppia affiatata sia nella vita privata che nel lavoro. Nonostante gli spazi siano necessari, i due hanno sempre trovato il giusto equilibrio. Nonostante siano insieme da anni, non si sono ancora sposati e non hanno avuto figli. La cantante ha dichiarato di avere qualche rimpianto riguardo alla maternità, ma nonostante ciò la loro relazione continua a gonfie vele.

Le dichiarazioni di Cristina D’Avena

Cristina D’Avena ha dichiarato che Massimo Palma è un compagno meraviglioso che la ama e la ascolta tanto. Tuttavia, la cantante ha espresso il suo rammarico per non aver pensato in tempo alla maternità: “Quando fai un mestiere come questo, tra concerti, incontri, dischi, è come se fossi sempre in una bellissima palla colorata che gira, gira sempre, e non ti fermi mai a pensare che gli anni passano. Continui a sentirti un’eterna ragazza”. Nonostante ciò, la coppia sembra essere felice e appagata nella loro vita insieme.

Conclusioni

Massimo Palma è un professionista dello spettacolo che preferisce rimanere lontano dai riflettori. La sua relazione con Cristina D’Avena sembra essere solida e duratura nonostante qualche rimpianto della cantante riguardo alla maternità.