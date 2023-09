Massimo Palma chi è il marito di Cristina D’Avena che lavora per lei

Massimo Palma è il compagno di Cristina D’Avena, la celebre cantante di sigle di cartoni animati. Anche lui è coinvolto nel mondo della musica, ma il suo lavoro è diverso rispetto a quello della sua fidanzata.

Chi è Massimo Palma?

Massimo Palma è nato a Milano nel 1965 e si è laureato all’Università di Bologna in Economia e Commercio. Dal 1989 è il titolare dell’agenzia di spettacolo Crioma Srl, che si occupa della carriera professionale di vari artisti famosi, tra cui Cristina D’Avena.

La collaborazione con Cristina D’Avena

Massimo Palma e Cristina D’Avena formano una coppia affiatata sia nella vita privata che nel lavoro. Palma si occupa della carriera della cantante e la sostiene in ogni sua attività. Nonostante la loro relazione sia duratura, i due non sono ancora sposati e non hanno figli.

La personalità di Massimo Palma

Nonostante la sua professione sia legata al mondo dello spettacolo, Massimo Palma preferisce rimanere riservato e lontano dai riflettori. Tuttavia, attraverso il suo account Instagram, sappiamo che è un grande appassionato di calcio e tifoso dell’Inter. Inoltre, ama andare in moto.

Conclusioni

Massimo Palma è il compagno di Cristina D’Avena che lavora per lei. Nonostante la sua professione sia legata al mondo della musica, preferisce rimanere lontano dai riflettori e non è solito partecipare a eventi mondani. La coppia sembra essere felice e appagata nella loro vita insieme.