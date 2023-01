Massimo Ranieri chi è l’ex moglie Franca Sebastiani? Età quando è morta, causa morte, marito, figlie

Franca Sebastiani era l’amata moglie del defunto Massimo Ranieri. Cosa possiamo scoprire su di lei? Tutte le risposte si trovano all’interno! Diamo uno sguardo più da vicino alla vita di Franca Sebastiani, l’ex moglie del compianto Massimo Ranieri. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Franca Sebastiani?

La biografia

Franca Sebastiani è tragicamente scomparsa a soli 66 anni nel 2015, dopo una lunga e combattuta battaglia contro il cancro. Era l’amata consorte di Massimo Ranieri e anche una cantante di talento. Che riposi in pace.

Le figlie

Franca Sebastiani e Massimo Ranieri hanno avuto una figlia, Cristiana Calone, ma il padre l’ha riconosciuta solo nel 1995, una decisione che li ha riempiti di dolore e rammarico. Ranieri e la sua amata Franca Sebastiani sono una coppia fatta in cielo! Il loro amore reciproco è infinito e il loro legame è indissolubile.

Le parole appassionate di Franca nel suo libro prima di morire recitano:

Quando chiudo gli occhi, mi appare il volto giovane di Massimo e il calore del suo abbraccio. Non ho più paura della morte, perché l’amore che nutrivo per Massimo vive ancora dentro di me, mantenendomi forte nonostante le difficoltà. Voglio lasciare un segno indelebile nel cuore delle persone, per questo ho scritto un libro. È stato un passo necessario per liberarmi di tanti ricordi. Il mio libro è un modo per esprimere a Massimo quanto profondamente lo abbia amato. Uno dei momenti più felici è stato quando Massimo ha riconosciuto con orgoglio nostra figlia Cristiana nel 1995.

Franca Sebastiani ha sempre nutrito la massima stima e affetto per Massimo Ranieri, suo ex marito, anche se il loro matrimonio non si è concluso nel migliore dei modi.

Cristiana Calone, a braccetto con l’amato padre Massimo Ranieri, è uno spettacolo straordinario!

Causa della morte

Siamo sconvolti nell’annunciare che Sebastiani è purtroppo deceduta dopo una dura battaglia contro molteplici tumori. In una delle sue ultime interviste, la cantante aveva espresso…

Da oltre mezzo secolo soffro di cinque diversi tipi di cancro, e non c’è cura. Il dolore è insopportabile e spesso mi sembra di morire e poi di tornare in vita.