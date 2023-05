Massimo Ranieri su Rai 1 con "Tutti i sogni ancora in volo'': gli ospiti di venerdì 26 maggio - Controcopertina

“Tutti i sogni ancora in volo con Massimo Ranieri su Rai 1: Una serata di musica e emozioni”

Massimo Ranieri, il celebre artista italiano, è pronto a stupire il pubblico con il suo nuovo programma intitolato “Tutti i Sogni ancora in volo”, in onda su Rai 1 in due serate: venerdì 26 maggio e venerdì 2 giugno. Questo spettacolo unico è un omaggio al varietà classico e offre l’opportunità di conoscere meglio la vita e la carriera di Massimo Ranieri.

Una serata indimenticabile con Massimo Ranieri e Rocío Muñoz Morales

Accompagnando Massimo Ranieri in questo affascinante viaggio attraverso i grandi classici della musica italiana, avremo l’onore di avere una fan d’eccezione al suo fianco: Rocío Muñoz Morales. In una recente intervista a Sorrisi e Canzoni, Rocío ha svelato che lo spettacolo sarà una miscela di meravigliosa musica e un’occasione per raccontarsi reciprocamente i propri sogni realizzati e quelli ancora da conquistare.

Venerdì 26 maggio: Ospiti straordinari

La prima puntata, in onda venerdì 26 maggio, sarà caratterizzata dalla presenza di alcune icone della musica italiana. Tra gli ospiti attesi ci saranno Gianni Morandi, Diodato, Noemi e The Kolors. Secondo le anticipazioni di Tvblog, potremmo anche goderci le esibizioni di Enrico Brignano e Tiziano Ferro, anche se nulla è ancora confermato al cento per cento.

Venerdì 2 giugno: Emozioni senza fine

Nella seconda puntata, che andrà in onda venerdì 2 giugno, Massimo Ranieri ci regalerà un’atmosfera di pura gioia e divertimento. Oltre al talento comico di Maurizio Battista, avremo il piacere di ascoltare le straordinarie voci di Arisa, Raf, Tiziano Ferro e Malika Ayane. Sarà una serata indimenticabile, piena di emozioni.

Orario e formula del programma

“Tutti i sogni ancora in volo” inizia alle 21:30 su Rai 1 e sarà disponibile anche su RaiPlay, dove potrete rivedere lo spettacolo in qualsiasi momento. Il set scenografico, realizzato da Gennaro Amendola, evoca lo stile glamour dei famosi spettacoli degli anni ’60 e ’70. La regia televisiva, affidata a Duccio Forzano, unisce sapientemente tradizione e modernità. L’orchestra sarà diretta dal talentuoso Maestro Leonardo De Amicis, mentre Grazia Cundari si occuperà delle coreografie e della direzione del corpo di ballo. “Tutti i sogni ancora in volo” è una produzione di Rai 1, in collaborazione con Ballandi.

Il programma è stato ideato da Massimo Ranieri insieme a Ivana Sabatini, Carmelo La Rocca, Matteo Catalano, Barbara Boncompagni, Duccio Forzano e Giacomo Berdini, con la preziosa collaborazione di Marco De Antoniis. La regia è affidata a Duccio Forzano, mentre la scenografia è stata curata da Gennaro Amendola. Leonardo De Amicis ricopre il ruolo di direttore musicale, mentre Grazia Cundari si occupa delle coreografie. Luca Catalano è il produttore esecutivo per Ballandi, mentre Maria Teresa Mazzoni è la produttrice esecutiva.