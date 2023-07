Matrimonio da favola: Annalisa e Francesco Muglia, tutti i dettagli - Controcopertina

Annalisa e Francesco Muglia hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio da favola. L’evento si è svolto in gran segreto, senza clamore mediatico, ma i fan non hanno potuto fare a meno di attendere foto e notizie. Finalmente, dopo il fatidico “sì”, sono emerse alcune informazioni e dettagli su questa cerimonia romantica e raffinata che ha catturato l’attenzione di tutti. Curiosi di scoprirli?

Annalisa: la sposa radiosa in abito da sogno

Annalisa ha pronunciato il suo “sì” a Francesco Muglia in una location incantevole ad Assisi, per poi proseguire i festeggiamenti in Liguria, a Tellaro, provincia de La Spezia. Finalmente, i fan hanno avuto modo di ammirare la talentuosa cantante italiana nel suo abito da sposa. Le foto sono state condivise su Instagram, lasciando senza parole tutti i follower di Annalisa.

Dal fatidico “sì” ai dettagli più esclusivi

Gli scatti di Annalisa in un meraviglioso abito bianco sono stati accompagnati da un messaggio speciale dedicato all’amore. La cantante ha condiviso le sue riflessioni sulla passione e sulla spinta verso il futuro che l’amore le ha regalato. Il suo messaggio è stato eloquente e toccante, dimostrando la sua profonda connessione con l’amore e la sua gioia nel condividerlo con il mondo.

L’abito da sposa da sogno firmato Dolce & Gabbana

Annalisa ha indossato un magnifico abito da sposa firmato Dolce & Gabbana, che ha attirato l’attenzione di tutti per la sua eleganza e raffinatezza. Questo capolavoro di moda ha un valore di ben 7000 euro, rappresentando un vero e proprio simbolo di stile e glamour. Annalisa ha dimostrato ancora una volta la sua passione per la moda e il suo gusto impeccabile.

Una cerimonia riservata e la gioia di festeggiare con gli amici VIP

Annalisa e Francesco hanno scelto di vivere questo momento speciale in intimità, riservando la cerimonia ai loro cari più vicini. Tuttavia, tra gli ospiti presenti, spiccano i nomi di Maria De Filippi e Rudy Zerby, che hanno voluto condividere la felicità degli sposi in questo giorno indimenticabile. Mentre i festeggiamenti continuano, Annalisa e Francesco sono pronti a iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme, condividendo amore e felicità.

L’amore ha trovato la sua celebrazione perfetta nel matrimonio di Annalisa e Francesco Muglia. Con un abito da sposa di lusso e una cerimonia riservata, la coppia ha reso questo momento indimenticabile. I fan hanno potuto ammirare la sposa radiosa e gli ospiti VIP hanno aggiunto un tocco di glamour all’evento. Auguri agli sposi per una vita piena di felicità e amore!