“Matrimonio gay nei Carabinieri: Angelo e Giuseppe festeggiano il loro amore in alta uniforme con picchetto d’onore, un evento storico per la divisa

L’AMORE TRIONFA: MATRIMONIO GAY PER ANGELO ORLANDO, IL CARABINIERE

Angelo Orlando, un carabiniere originario di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, è diventato protagonista di un matrimonio gay che ha commosso il web. Il giorno 8 maggio, la cerimonia con il suo compagno Giuseppe Pezzuto, un parrucchiere di Ceglie Messapica, ha visto la partecipazione del picchetto d’onore degli altri colleghi carabinieri di Orlando. Un gesto meraviglioso che ha reso ancora più speciale questo momento unico.

IL MATRIMONIO GAY CHE HA FATTO STORIA

La cerimonia si è svolta nella masseria Caselli, situata nel comune di Carovigno, in provincia di Brindisi, ed è stata un momento indimenticabile per i due giovani. Angelo Orlando e Giuseppe Pezzuto si erano già scambiati le promesse quattro anni fa, ma solo adesso hanno deciso di ufficializzare la loro unione con il matrimonio. La data scelta per la cerimonia, l’8 maggio, è stata scelta per un motivo simbolico: i genitori di Angelo Orlando si erano sposati esattamente 60 anni prima. Purtroppo, non hanno potuto assistere all’evento perché deceduti.

IL CARABINIERE E LA DIVISA

Angelo Orlando lavora a Palazzo Chigi alla presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre Giuseppe Pezzuto è coiffeur a Campo de’ Fiori, entrambi vivono nella capitale Roma per motivi lavorativi. La cerimonia è stata condotta con tutti i rituali previsti e il carabiniere ha indossato la sua divisa durante il matrimonio. Inoltre, la presenza del picchetto d’onore ha reso la giornata ancora più speciale e significativa.

IL PRIMO MATRIMONIO GAY CON UN UOMO IN DIVISA

La cerimonia ha fatto storia, essendo il primo matrimonio gay con la presenza di un uomo in divisa. Anche l’anno scorso, la vicebrigadiere Elena si era sposata con la moglie Claudia, ma la presenza di un uomo in divisa è stata un momento unico e speciale per tutti i presenti. Angelo Orlando ha dimostrato ancora una volta il suo orgoglio per essere un carabiniere e ha dato un esempio positivo di accettazione e inclusione.

In conclusione, le nozze gay di Angelo Orlando e Giuseppe Pezzuto sono state un momento unico e speciale, che ha dimostrato che l’amore trionfa sempre e che la diversità è un valore da celebrare e rispettare.