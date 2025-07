Grave incidente stradale a Sciacca: auto d’epoca travolge famiglia di turisti, donna in condizioni critiche

Un’auto d’epoca guidata da un 70enne ha investito una famiglia di turisti tedeschi a Sciacca, causando tre feriti, tra cui una donna in gravi condizioni.





Mercoledì 23 luglio, un grave incidente stradale ha sconvolto la tranquillità di Sciacca, in provincia di Agrigento. Un uomo di 70 anni, residente nella zona, ha perso il controllo della sua vettura d’epoca, travolgendo una famiglia di turisti tedeschi che si trovava a passeggiare in via Roma, all’interno della zona a traffico limitato. L’incidente ha provocato tre feriti, tra cui una donna ricoverata in condizioni critiche.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, l’incidente si è verificato nell’area compresa tra corso Vittorio Emanuele e via Licata. Alcuni commercianti della zona, testimoni dell’accaduto, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e gli agenti del commissariato di Polizia di Sciacca, che hanno chiuso la strada per facilitare le operazioni di soccorso.

Stando alle prime ricostruzioni, il conducente dell’auto d’epoca avrebbe perso il controllo del veicolo a causa del cedimento dei freni. La vettura, con targa straniera, ha investito i tre pedoni: un uomo, sua moglie e la loro figlia. La donna ha riportato un grave trauma cranico ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Giovanni Paolo II”. Il marito e la figlia hanno invece riportato ferite lievi e sono stati medicati sul posto. Anche il conducente dell’auto ha subito una leggera contusione.

L’uomo alla guida dell’auto d’epoca, un residente di Sciacca, avrebbe vissuto per un periodo in Germania, motivo per cui il veicolo presenta una targa straniera. Gli agenti di Polizia stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le responsabilità. Sono in corso i rilievi sul luogo dell’accaduto e si stanno analizzando le condizioni del veicolo per verificare eventuali guasti tecnici.

Un evento simile ha recentemente scosso anche gli Stati Uniti: un’auto è piombata sulla folla a Los Angeles, causando almeno 30 feriti. Sebbene le circostanze siano diverse, entrambi gli episodi evidenziano l’importanza della manutenzione dei veicoli e delle misure di sicurezza nelle aree pedonali.

La comunità locale di Sciacca si è mostrata solidale con la famiglia coinvolta nell’incidente. I commercianti che hanno assistito alla scena hanno espresso preoccupazione per la sicurezza delle strade nel centro storico, dove spesso circolano veicoli non adatti a zone pedonali o a traffico limitato. L’incidente ha riaperto il dibattito sulla gestione della Ztl e sulla necessità di controlli più rigorosi.

L’ospedale “Giovanni Paolo II” ha confermato che la donna ferita è sotto osservazione e che i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarne le condizioni. La famiglia tedesca era giunta a Sciacca per una vacanza estiva e non immaginava che la loro visita si sarebbe trasformata in un dramma.