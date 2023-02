Maurizio Costanzo moglie? Ne ha avute tre

Maurizio Costanzo è stato sposato con Lori Sammartino, Flaminia Morandi e Marta Flavi prima di Maria De Filippi. Purtroppo è scomparso oggi, 24 febbraio. Anche se pochi ricordano le sue ex mogli, esse sono state una parte importante della sua vita.

Lori Sammartino fu la donna che per prima convinse Maurizio Costanzo a sposarla. La loro relazione fu molto chiacchierata perché lei aveva 14 anni più di lui. Si sposarono nel 1963, quando lui aveva 25 anni e lei 39. I due si separarono all’inizio degli anni ’70.

Sono così grata di aver avuto Lori nella mia vita: era una fotoreporter e un’insegnante straordinaria. Anche se era più grande di me quando ci siamo sposati, ho imparato molto da lei. Mi mancherà molto.

Nel 1973, Maurizio Costanzo ha sposato la giornalista Flaminia Morandi. La donna aveva divorziato dal giornalista Rai Alberto Michelini per sposare Maurizio Costanzo. Insieme hanno avuto 2 figli: Camilla Costanzo, 45 anni, che oggi lavora come sceneggiatrice, e Saverio Costanzo, 42 anni, che oggi è regista. Sia Camilla che Saverio hanno 2 figli e, quindi, Maurizio Costanzo ha 4 nipoti. I due sono stati sposati dal 1989 al 1990.

Nel 1989, Maurizio Costanzo ha sposato Marta Flavi, anche lei conduttrice televisiva. Tuttavia, la loro relazione non era destinata a durare a lungo.

Ci sono voluti cinque anni perché il loro divorzio diventasse definitivo, ma secondo Marta Flavi è stato effettivo solo dopo il primo anno.

Sono felice che lui sia felice con Maria e io sono molto felice del mio nuovo amore. Di lui ho solo bei ricordi, è una persona a cui sono legata. Per fortuna abbiamo preso strade diverse. Se non mi ricordasse qualcuno che ho sposato, non me lo ricorderei nemmeno; è passato tanto tempo.

Simona Izzo è stata una donna importante nella vita di Maurizio Costanzo, anche se non si sono mai sposati.

I due si sono fidanzati negli anni Ottanta, dopo la fine del matrimonio di lui con Flamminia Morandi e l’inizio di quello con Marta Flavi. Di lei il conduttore ha detto: “È stata l’amore della mia vita”.

Quella con Simona è stata una storia importante, in cui abbiamo lavorato insieme, litigato insieme e fatto pace insieme.

Maria De Filippi è l’attuale moglie del giornalista ed è al suo fianco da 27 anni. Di lei Maurizio ha detto:

“Ho capito che Maria era quella giusta per me appena l’ho conosciuta. Siamo entrati in sintonia. Aspettavo una persona come lei da sempre. Abbiamo anche adottato insieme Gabriele Costanzo, 27 anni (1992)”.