Maurizio Costanzo patrimonio ed eredità

La morte di Maurizio Costanzo, figura di spicco della televisione italiana, lascia un’eredità ai suoi cari.

Non è chiaro quanto guadagni Maurizio Costanzo, ma è certo che prendeva la pensione da giornalista e che, anche considerando la sua unione con Maria De Filippi, volto di punta di Mediaset, si tratta di una somma piuttosto considerevole.

Vediamo di approfondire il background di Maurizio Costanzo, il motivo per cui è stato condannato in primo grado per diffamazione e i suoi guadagni di una vita come conduttore televisivo e giornalista.

Maurizio Costanzo è un nome noto nel mondo dello spettacolo. Ha avuto una lunga carriera di successo e si stima che abbia guadagnato una somma considerevole.

Maurizio Costanzo è un affermato giornalista, conduttore televisivo e radiofonico e sceneggiatore che da molti anni è un punto fermo della televisione italiana. Ha iniziato la sua carriera di giornalista molto giovane e già all’età di 17 anni scriveva notizie. La sua carriera è però decollata negli anni Settanta, quando ha creato e condotto alcune storiche trasmissioni televisive, tra cui Grand’Italia e il Maurizio Costanzo Show.

Maurizio Costanzo è stato anche un personaggio noto nel mondo della televisione e non solo, essendo proprietario di una casa di produzione chiamata Fortuna Audiovisuals. Ha prodotto diversi lavori televisivi, radiofonici e musicali ed è stato professore a contratto presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma. Ha insegnato Teoria e tecnica del linguaggio radiovisivo e dal 2011 al 2012 è stato docente di Sociologia della comunicazione radiotelevisiva presso l’Università Nicolò Cusano.

È difficile accertare con esattezza l’entità del patrimonio di Costanzo, poiché la sua ricchezza proviene da diverse fonti, tra cui i guadagni dei programmi e le attività commerciali con diritti a lungo termine. Sappiamo che riceveva una cospicua pensione dagli anni in cui era giornalista.

Cosa è successo con Maurizio Costanzo e la condanna per diffamazione?

Costanzo è stato condannato anche per diffamazione aggravata lo scorso 2 dicembre. Il giudice Maria Elena Cola del Tribunale di Ancona ha stabilito la pena di un anno di reclusione e, con la sospensione condizionale della pena, il pagamento di 40.000 euro di danni alla parte offesa. La diffamazione aggravata che Maurizio Costanzo avrebbe compiuto nei confronti del giudice Vinicio Cantarini risale a una puntata del Maurizio Costanzo Show andata in onda il 20 aprile 2017.

Costanzo ha espresso diverse opinioni in merito a una misura cautelare emessa dal giudice nei confronti dell’ex fidanzata di Gessica Notaro, una donna vittima di stalking e violenza con l’acido. La sentenza “incriminata” è:

Voglio congratularmi con il GIP. Dico al CSM, al Consiglio Superiore della Magistratura: complimenti da parte mia, questo GIP ha deciso questo.

Costanzo ha fatto una richiesta pubblica all’ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando, di intervenire con un’inchiesta del gip perché gli sembrava impossibile che avesse emesso gli arresti domiciliari come pena in un caso così grave. La difesa del giornalista si basava sulla non volontà di diffamare, e prima della notizia della scomparsa dell’uomo si attendeva il ricorso in appello.