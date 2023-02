Chi è Flaminia Morandi ex moglie di Maurizio Costanzo? Età, vita privata e figli

Volete sapere chi è l’ex moglie di Maurizio Costanzo? Vi raccontiamo tutto quello che è emerso su Flaminia Morandi, compresa la storia e le curiosità sul suo matrimonio con il noto giornalista e conduttore.

Si ritiene che Flaminia Morandi sia stata la seconda moglie di Maurizio Costanzo, noto volto televisivo italiano e conduttore di talk show su Canale 5. Anche se non si sa molto della sua biografia e della sua vita privata, è chiaro che a un certo punto ha sposato Costanzo. Attualmente il giornalista è sposato con Maria De Filippi.

Flaminia Morandi è una stilista di fama mondiale che vive in Italia.

Flaminia Morandi è nata a Roma nel 1947 ed è stata la seconda moglie di Maurizio Costanzo, noto giornalista e conduttore televisivo italiano. Oltre che giornalista, la Morandi è stata anche autrice di programmi televisivi e radiofonici e ha scritto diverse pubblicazioni. Ha conseguito il dottorato in Missiologia presso l’Università Gregoriana di Roma con una tesi su Olivier Clément e ha iniziato presto a lavorare in radio e televisione. Le sue pubblicazioni includono titoli come San Benedetto. Una luce per l’Europa e Fondamenti spirituali del futuro. Intervista a Olivier Clément.

Vita privata di Flaminia Morandi

Non si sa molto della vita privata di Flaminia Morandi, se non che è stata la seconda moglie di Maurizio Costanzo. Si sono sposati nel 1973 e si sono separati ufficialmente nel 1984. Insieme hanno avuto due figli, Camilla e Saverio Costanzo. Saverio ha avuto una carriera di successo come regista. Costanzo è stato precedentemente sposato con Lori Sammartino e Marta Flavi. Attualmente è sposato con Maria De Filippi. Non sono disponibili altre informazioni sulla vita privata di Morandi.