Maurizio Lastrico chi è la insospettabile fidanzata

Maurizio Lastrico starebbe frequentando una donna misteriosa. L’attore italiano, divenuto famoso grazie a Zelig nel 2009, tiene nascosta la sua identità.

Non potete perdervi Maurizio Lastrico stasera su Boomerissima. È un comico esilarante che sa sempre come intrattenere il suo pubblico. Forse lo riconoscerete anche per il suo ruolo di maggiordomo nel programma di Rai 1 Il pranzo è servito. Della sua vita privata non si sa molto, perché è molto riservato. Anche il suo profilo Instagram non offre molti indizi sul fatto che abbia o meno una compagna.

La fidanzata di Maurizio Lastrico è un mistero per molti.

La vita di Maurizio Lastrico è cambiata radicalmente dopo il divorzio dei genitori, causato dai loro continui litigi. Il padre lasciò la casa di famiglia e scomparve per diversi anni, ma alla fine tornò e si scusò quando Maurizio aveva 18 anni. In quel periodo Maurizio scopre la sua passione per il teatro, che lo porta a lasciare l’industria del turismo per intraprendere la carriera di attore. Nel 2007 ha ottenuto il suo primo ruolo importante nella commedia Camera Cafe e da allora la sua crescita professionale è continuata senza interruzioni.

Sebbene si sappia molto poco della vita privata di Maurizio Lastrico, l’attore è sempre stato molto riservato al riguardo. Raramente parla di una compagna o di altro durante le interviste e non lascia trasparire nulla sui social media. In un’intervista al quotidiano.net, ha parlato di una sua ex (senza fare nomi), una ragazza milanese i cui genitori possedevano un’azienda agricola a Poasco, una piccola frazione di San Donato Milanese. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Maurizio Lastrico è stato spesso accostato a Maria Chiara Giannetta. I due, infatti, interpretano una coppia di fidanzati nella serie televisiva Don Matteo, ma in realtà non hanno una relazione.

L’attore ha recentemente confessato di avere una fidanzata durante un’intervista con YouMovies. “La mia relazione sta crescendo”, ha detto. “Siamo andati in tournée insieme, poi ci siamo dovuti fermare e siamo rimasti insieme”. Grazie al blocco, i due hanno iniziato a vivere insieme. Tuttavia, non si sa ancora nulla sull’identità di questa misteriosa ragazza. Infatti, l’attore tiene lontani i riflettori dei media e dei social dai post condivisi sulle varie piattaforme. Da sempre tifoso della squadra della sua città, ama molto anche lo sport e i cani. In una foto su Instagram, in particolare, lo troviamo accanto a un bellissimo West Highland white terrier.