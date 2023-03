Mauro Corona, quanto guadagna a Carta Bianca

Mauro Corona è uno degli scrittori italiani più letti, un’icona della vita di montagna, uno scalatore e scultore, e da qualche anno anche un personaggio televisivo. Sapete quanto guadagna?

Mauro Corona è nato a Baselga di Piné, in provincia di Trento, il 9 agosto 1950. Si appassiona alla natura fin da bambino, quando accompagna il padre a caccia. Da adolescente è attratto dalla letteratura e si immerge nella lettura delle opere di Tolstoj, Dostoevskij e Cervantes, che sono i suoi scrittori preferiti. Tutto questo mentre impara l’arte dell’intaglio del legno dal nonno intagliatore. Frequenta l’Istituto per Geometri Marinoni di Udine, per poi abbandonarlo qualche anno dopo.

Mauro Corona è una figura imponente, la cui biografia è conosciuta e apprezzata dai suoi fan. Terminato il servizio militare, Mauro Corona viene assunto come scalpellino riquadratore. Questo lavoro perfeziona la sua arte e poco dopo gli viene commissionata una Via Crucis da donare alla chiesa di San Giovanni del Tempio a Sacile. Grazie al ricavato di quella vendita, Corona poté acquistare tutto il necessario per scolpire e nel 1975 organizzò la sua prima mostra a Longarone.

È risaputo che Mauro Corona è anche un abile scalatore. A lui si deve infatti l’apertura di oltre 300 vie di arrampicata nelle Dolomiti Friulane. Inoltre, ha raggiunto la vetta di alcune delle cime più alte del mondo. Ma è nel 1997 che inizia ufficialmente la sua carriera di scrittore, grazie a un amico giornalista che decide di pubblicare i suoi racconti sul quotidiano Il Gazzettino. Da allora ha venduto una grande varietà di libri, molti dei quali sono stati dei bestseller. Mauro Corona ha infatti ricevuto diversi riconoscimenti: Il 17 luglio 2011 ha vinto il Premio Bancarella 2011 grazie al libro La fine del mondo storto, mentre nel 2014 ha vinto il Premio Mario Rigoni Stern. Senza contare che nel 2021 ha vinto il Premio letterario La Tore Isola d’Elba.

Mauro Corona è un nome noto nel mondo della letteratura, ma recentemente ha anche fatto il suo ingresso nel mondo televisivo come ospite fisso a “Carta Bianca”, il talk politico condotto da Bianca Berlinguer. Il suo contributo allo show consiste in una rubrica che introduce la puntata, un’occasione per mostrare il suo carattere sanguigno e schietto.

Questo carattere ha fatto parlare di sé quando, in passato, ha avuto uno scontro con la conduttrice, che ha portato alla sua sospensione temporanea dallo show. Tuttavia, dopo aver fatto le sue scuse, Corona è stato richiamato e oggi i due hanno un’amicizia solida e rappresentano una coppia televisiva insolita ma molto amata dal pubblico.

Nonostante la sua popolarità, il patrimonio di Corona rimane un mistero e non ci sono informazioni ufficiali in merito. Tuttavia, durante un’intervista, Corona ha parlato dei suoi guadagni per le prime puntate di “Carta Bianca”. Ha affermato di aver preso 500 euro per ogni puntata, ma che per le prime puntate dell’anno ha partecipato senza contratto e senza liberatoria, solo per divertimento e per regalare leggerezza alle persone.

In ogni caso, è indubbio che Mauro Corona sia un personaggio notevole, sia come scrittore che come televisivo, e che continui a essere molto amato e rispettato dal pubblico.