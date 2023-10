Me Contro te, chi sono: Luì e Sofì, età, matrimonio, figli e dove vivono

Chi Sono Luì e Sofì dei Me Contro Te

Luì e Sofì, i celebri membri dei Me Contro Te, sono una coppia amatissima dai bambini in tutta Italia. Ma chi sono veramente?

Sofia Scalia, conosciuta come Sofì, è nata il 14 maggio 1997 a Palermo, mentre Luigi Calagna, noto come Luì, è venuto al mondo nella stessa città il 6 dicembre 1992. Le loro vite si sono intrecciate nel 2012 grazie all’amicizia tra il cugino di Sofia e Luigi. Entrambi hanno frequentato l’Università di Palermo, studiando Scienze della Comunicazione.

Dopo un periodo di corteggiamento, Luì e Sofì hanno iniziato la loro storia d’amore, dimostrando che l’amore può nascere anche tra i banchi di scuola.

I fan dei Me Contro Te sono in trepidante attesa: la coppia sta pianificando il matrimonio per il 26 dicembre 2023. Questo evento speciale è atteso con grande entusiasmo, ma Luì e Sofì desiderano coinvolgere i loro seguaci mantenendo intatta l’intimità della giornata.

Il loro viaggio su YouTube è iniziato il 4 ottobre 2014 con un video intitolato “Il primo video di Luì e Sofì”. Originariamente, il canale prevedeva sfide reciproche, da cui il nome “Me Contro Te”. Nonostante l’evoluzione del contenuto, il nome è rimasto. Ora, il canale conta oltre 6 milioni di iscritti e il video più popolare ha superato i 47 milioni di visualizzazioni.

Luì e Sofì sono presenti su vari social media. Su TikTok hanno oltre due milioni e mezzo di follower, mentre su Instagram sono seguiti da un milione e mezzo di persone. Nel 2017, hanno debuttato come protagonisti nella serie televisiva “Like Me” su Disney Channel.

Nel mondo editoriale, nel 2018 hanno pubblicato “Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me Contro Te”. Ma non si sono fermati ai libri. Hanno lanciato diversi singoli di successo, tra cui “Signor S”, “Princesa”, “Kira e Ray” e “La vita è un circo”.

Il Grande Schermo

Nel 2020, hanno debuttato nel mondo del cinema con il film “La vendetta del Signor S”, diretto da Gianluca Leuzzi. Il film ha incassato oltre 9 milioni di euro, consolidando ulteriormente la loro fama come influencer di spicco in Italia.