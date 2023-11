Mediaset Dice Addio al Programma di Canale 5: La Decisione Condivisa con Maria De Filippi

Dopo un’attenta riflessione, **Mediaset** ha deciso di cancellare uno dei suoi programmi più amati. La notizia, nonostante l’assenza di un comunicato ufficiale, sembra ormai essere ufficiale. La decisione ha scatenato un’ondata di critiche e molte persone si sono schierate con Maria De Filippi, la mente e l’anima del programma. Secondo le informazioni raccolte, Mediaset avrebbe già in cantiere un nuovo show per sostituire il programma cancellato.

Grande Fratello: Cambiamenti in Arrivo

Il nuovo show che Mediaset ha in mente potrebbe essere una versione estesa del **Grande Fratello**. Le prossime puntate dovrebbero andare in onda lunedì 13 novembre e mercoledì 15 novembre. Mediaset sta valutando come procedere in futuro, ma sembra quasi certo che il Grande Fratello non finirà a dicembre. Secondo un’indiscrezione riportata da TvBlog, il Grande Fratello 2023 potrebbe continuare fino a marzo 2024.

Temptation Island Winter: Cancellato da Mediaset

La notizia della cancellazione di **Temptation Island Winter**, prodotto dalla società di Maria De Filippi, Fascino, ha deluso molti fan. Il motivo? Secondo quanto riportato da Fanpage.it, il programma avrebbe dovuto svolgersi in un resort situato in Egitto o Marocco, non in una località montana italiana come alcuni avevano ipotizzato. Tuttavia, a causa dell’attuale situazione di instabilità in Medio Oriente e in alcune zone dell’Africa, queste aree non sono considerate sicure.





Le Riprese di Temptation Island: Un Ritorno all’Orizzonte

Questo è il motivo per cui è stata presa la decisione di cancellare il format. Questa decisione ha deluso non solo i fan, ma anche Filippo Bisciglia, che era stato scelto per condurre il programma. Lui e la sua squadra torneranno in onda in estate con il “solito” copione, che verrà girato in Sardegna. Le riprese dovevano iniziare tra poche settimane.

Gabriele Parpiglia ha rivelato: “Chiudiamo con uno scoop: dal 15 gennaio inizieranno le riprese di Temptation Island Winter, la versione invernale di Temptation Island”. Considerando i tempi tecnici per la produzione del programma, basandosi su quanto accaduto negli anni passati, le prime puntate non sarebbero andate in onda prima di febbraio.