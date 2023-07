Melissa Satta e Matteo Berrettini: Il Clamoroso Scoop Dopo Solo 6 Mesi Insieme

È arrivata una notizia di grande rilievo riguardante la coppia formata da Melissa Satta e Matteo Berrettini. Nonostante la loro storia d’amore sia ancora relativamente giovane, il loro amore è sbocciato grazie a alcuni amici in comune. Il loro primo incontro è avvenuto negli Stati Uniti d’America, precisamente a Miami, e da quel momento è scattata una forte connessione tra di loro. Ora non hanno timore di mostrarsi al mondo intero, pubblicando foto di coppia senza remore.

Ma la notizia che è emersa solo poche ore fa riguardo a Melissa Satta e Matteo Berrettini è davvero sorprendente. Entrambi hanno avuto relazioni importanti prima di innamorarsi l’uno dell’altra. La showgirl è stata fidanzata con Mattia Rivetti, mentre il tennista aveva una relazione con Ajla Tomljanovic, che svolge la stessa professione. Nonostante una differenza di età di circa dieci anni, sembra che questo non rappresenti affatto un ostacolo per la loro relazione.

La relazione tra Melissa Satta e Matteo Berrettini è iniziata circa sei mesi fa, nel mese di gennaio. Recentemente, sono state fatte speculazioni su una possibile rottura e il ritorno dei due single, ma tutto ciò è stato smentito dai fatti. Entrambi pubblicano regolarmente sul proprio profilo Instagram foto di coppia che dimostrano il loro innamoramento. E ora è emersa una notizia davvero esplosiva.

La rivista settimanale “Di Più Tv” ha rivelato una voce di corridoio riguardante i due, basata su dichiarazioni di alcuni amici dello sportivo e della giovane coppia: “Qui da noi si dice che una proposta di matrimonio potrebbe arrivare presto e sarebbe meraviglioso vedere Matteo e Melissa davanti all’altare, dopo tutto ciò che hanno vissuto insieme”. Quindi, Berrettini avrà già acquistato un anello per chiedere la mano di Satta? Non ci resta che aspettare le prossime settimane per scoprirlo.

Va anche sottolineato che Melissa Satta è madre di un bambino, Maddox Prince Boateng, nato il 15 aprile nove anni fa. Maddox è il frutto della precedente relazione di Melissa con l’ex giocatore del Milan, Kevin-Prince Boateng. Prima di Berrettini, Melissa è stata coinvolta sentimentalmente con Christian Vieri e Daniele Interrante.

Restate connessi per ulteriori aggiornamenti su questa coppia di fama e per scoprire cosa riserverà il futuro per Melissa Satta e Matteo Berrettini!