Meningite, addio a Leda: la bimba di 5 mesi morta a Padova

Una tragedia improvvisa ha strappato Leda, una bambina di appena 5 mesi, all’amore dei suoi genitori Marco e Eva. La piccola è morta il 1° novembre all’ospedale di Padova a causa di una meningite batterica fulminante. Nonostante il dolore straziante, i genitori hanno deciso di donare gli organi della loro bimba, che salveranno la vita di altri 4 bambini.

I primi sintomi ingannevoli

Tutto è iniziato con quella che sembrava una banale influenza: febbre, tosse e rigidità muscolare. Nulla lasciava presagire la tragedia: “In un primo momento sembrava una bronchiolite, le avevamo dato della tachipirina”, racconta il papà Marco, infermiere. Ma quando la temperatura è salita repentinamente, i genitori si sono allarmati.

La corsa disperata in ospedale

Resisi conto che qualcosa non andava, mamma e papà hanno portato immediatamente Leda al pronto soccorso di Padova. Nonostante gli sforzi dei medici, per la piccola non c’è stato nulla da fare. “Il nostro piccolo cigno è volato in cielo, il suo sorriso spento per sempre da una meningite”, dice papà Marco con la voce rotta dal pianto.





Il grande gesto di solidarietà dei genitori

“Leda è venuta al mondo per dare la vita”. Con queste parole i genitori hanno espresso il consenso alla donazione degli organi della figlia. Il suo cuore, i reni e il fegato salveranno la vita di 4 bambini, 2 a Padova e 2 a Torino. Un gesto di immenso altruismo compiuto nel dolore.

I funerali della piccola Leda si sono svolti il 7 novembre nella chiesa di Bresseo Treponti. Ora non resta che stringersi attorno a mamma Eva e papà Marco, nella speranza che questa insensata tragedia possa almeno donare una nuova speranza ad altre famiglie.