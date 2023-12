Un autotrasportatore di 50 anni, proveniente da Avellino, è stato coinvolto in un insolito tentativo di corruzione nei confronti degli agenti di polizia stradale. Nel tentativo di evitare i controlli stradali, ha inserito due banconote da 50 euro all’interno del libretto di circolazione del suo veicolo.

Durante il controllo da parte degli agenti, l’autotrasportatore avellinese ha cercato di convincerli a non redigere un verbale per le numerose violazioni al codice della strada che erano emerse. Ha detto agli agenti: “Facciamo finta che non è successo niente” e ha aggiunto: “Non mi fate il verbale, questi soldi sono per voi.”

Le Violazioni al Codice della Strada

L’arresto è avvenuto quando gli agenti hanno notato un carico eccessivo sul camion. I documenti di trasporto e la ricevuta di peso indicavano che il veicolo stava trasportando oltre 50.000 chilogrammi, mentre la portata del veicolo, secondo il libretto di circolazione, era di soli 32.000 chilogrammi. Questo ha portato all’emissione di diverse sanzioni per un totale di circa 4.000 euro.





Il Rifiuto e la Denuncia

Gli agenti hanno rifiutato l’appello alla corruzione e hanno continuato a eseguire i loro compiti. L’autotrasportatore ha quindi sottratto il libretto di circolazione dalle mani degli agenti e ha nascosto all’interno due banconote da 50 euro prima di restituirlo. Dopo questo comportamento, è stata emessa una denuncia contro di lui presso la Procura della Repubblica di Avellino. L’autista dovrà ora rispondere dell’accusa di istigazione alla corruzione.

Controlli Intensificati in Vista delle Festività

Gli agenti della polizia stradale, in vista delle festività natalizie, hanno intensificato i controlli lungo le strade per garantire la sicurezza stradale. L’obiettivo principale è prevenire incidenti e garantire che tutti rispettino le leggi sulla circolazione stradale.