Michela Murgia chi è il marito Lorenzo Terenzi? Età, lavoro e figli

La scelta d’amore di Michela e Lorenzo Terenzi

Se pensate all’amore senza confini, quello che trascende i ruoli tradizionali e celebra la diversità, allora Michela Murgia e il suo marito Lorenzo Terenzi incarnano questa definizione. Insieme hanno condiviso momenti di gioia, accanto alla loro affettuosa “queer family”, nella casa romana che avevano acquistato poco tempo prima.

Michela e il suo particolare approccio all’amore

Michela, nonostante una diagnosi devastante di tumore al quarto stadio, ha deciso di sposarsi. Ha sempre avuto una visione aperta della relazione di coppia, e come ha condiviso nel suo colloquio con il Corriere, non ha scelto il matrimonio semplicemente come un mezzo per garantire che qualcuno avesse potere decisionale su di lei. “Amo e sono amata, i ruoli sono maschere che si assumono quando servono”, ha sottolineato.

L’amore era l’essenza della sua esistenza. Tra le persone a cui era profondamente legata, la sua “queer family” occupava un posto speciale nel suo cuore. Questo legame la ha spinta a creare un rifugio a Roma, dove ha trascorso le sue ultime settimane circondata dalle persone a cui teneva.

Lorenzo Terenzi: oltre il titolo di “marito”

Nato a Firenze nel 1988, Lorenzo Terenzi è:

Un attore

Un regista

Un musicista

Un autore

Il suo incontro con Michela risale al 2017, durante le prove dello spettacolo teatrale “Quasi grazia”. Ha un ricco background artistico, avendo partecipato a numerose produzioni teatrali e cinematografiche.

Sebbene la loro decisione di sposarsi sia avvenuta in circostanze difficili, hanno celebrato la loro unione con una magnifica festa, un matrimonio queer, che ha enfatizzato la loro visione inclusiva dell’amore.

Altri capitoli dell’amore di Michela

Prima di Lorenzo, Michela aveva sposato Manuel Persico. Nonostante l’amore che li aveva uniti, la loro storia si era conclusa dopo solo quattro anni. Tuttavia, come la stessa Michela ha ammesso, l’uomo di cui si era veramente innamorata era stato un altro.

I membri speciali della famiglia di Michela

Michela non ha mai fatto segreto della sua visione inclusiva dell’amore e della famiglia. Questo approccio si rifletteva nelle persone che facevano parte della sua “famiglia queer”, tra cui:

Cathy La Torre, avvocata

Francesco Leone, cantante lirico

Michele Anghileri, attivista

Chiara Valerio e Chiara Tagliaferri, scrittrici

Una menzione speciale va a Roberto Saviano, che ha elogiato il coraggio di Michela nel condividere la sua storia e trasformare la sua malattia in un potente atto politico.

In conclusione, Michela Murgia non era solo una scrittrice, ma una forza della natura che ha celebrato l’amore e la diversità in ogni forma possibile.