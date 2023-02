Michele Barco ultimo giorno di lavoro, ma il 58enne muore in azienda

Con grande tristezza annunciamo la scomparsa di Michele Barco, morto all’età di 58 anni martedì 31 gennaio presso l’azienda Belvest di Piazzola sul Brenta, Padova.

È con profonda tristezza che l’azienda di abbigliamento Belvest di Piazzola sul Brenta, Padova, comunica l’improvvisa scomparsa di Michele Barco avvenuta martedì 31 gennaio, nel suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione. Aveva 58 anni.

La mattina del suo pensionamento dall’azienda di abbigliamento, Michele era arrivato con pasticcini e bottiglie per festeggiare l’occasione con i colleghi. Purtroppo, l’atmosfera gioiosa si è rapidamente trasformata in shock e angoscia quando Michele si è improvvisamente accasciato ed è deceduto.

Ricevuto l’allarme, il personale medico si è prontamente recato sul posto; purtroppo, il 58enne è stato dichiarato morto poco dopo. Michele era un addetto al controllo qualità ed era un mentore per molti dei dipendenti più giovani. Chi lo conosceva è sicuro di una cosa: non aveva precedenti di problemi cardiaci.

I funerali venerdì

Michele non era sposato né promesso sposo. Risiedeva con l’anziana madre Gabriella a Piazzola, un luogo da cui non voleva allontanarsi. Gli sopravvivono i genitori, oltre a tre sorelle e un fratello. I funerali di Michele saranno officiati da don Guido venerdì 3 febbraio alle ore 15 presso il Duomo di Piazzola sul Brenta.

Il parroco, che venerdì officerà la Messa, ha espresso sconcerto per l’improvvisa malattia di Michele Barco, che non aveva mai avuto il piacere di conoscere personalmente, ma la cui fama era quella di un uomo laborioso, gentile, onesto, dedito alla famiglia e all’assistenza dell’anziana madre.

