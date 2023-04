Michelle Hunziker e l’ex compagno Marco Predolin: la verità sullo scandalo

Michelle Hunziker è un personaggio televisivo molto apprezzato, noto per il suo sorriso accattivante e la sua immensa popolarità. È nata il 24 gennaio 1977 a Sorengo, un comune situato nel Canton Ticino, in Svizzera, ed è arrivata in Italia nel 1994.

Al suo arrivo in Italia, nel 1994, ha iniziato una relazione con un uomo che faceva già parte del mondo dello spettacolo. Lui aveva 25 anni in più di lei e la loro relazione non durò a lungo. Sarebbe probabilmente passata inosservata se non fosse stato per lo scandalo che l’ha portata sotto i riflettori.

Il caso Vallettopoli ha portato alla luce la relazione tra la giovane Michelle Hunziker (secondo alcune fonti, minorenne) e Marco Predolin, conduttore di successo di alcuni programmi televisivi in onda sulle reti della famiglia Berlusconi, allora Fininvest. Tuttavia, questa relazione ebbe vita breve, poiché Michelle lasciò Predolin per Eros Ramazzotti nel 1995.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono indissolubilmente legati dalla loro storia sentimentale. Si sono incontrati per la prima volta durante un concerto e il loro amore era palpabile. Nel 1996 è nata Aurora, la loro figlia, e i due si sono poi sposati nel castello Orsini-Odescalchi di Bracciano, completando così la loro storia da favola.

Nel giro di pochi anni, la loro relazione sentimentale si è dissolta. Di chi era la responsabilità? La Hunziker si era da poco unita a una “setta” che aveva avuto un effetto negativo sulla sua vita. Questa setta l’ha costretta a separarsi dalle persone più care, tra cui la madre ed Eros, perché l’hanno convinta che il cantante non fosse il partner adatto a lei.

Questo ha fatto sì che la direttrice d’orchestra svizzera diventasse completamente assoggettata al culto. Ci è voluto un lungo periodo di tempo e un’ingente somma di denaro perché Michelle Hunziker riuscisse a uscire da questa difficile situazione. Nel frattempo, il suo matrimonio con Eros era cessato.