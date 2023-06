Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi: La scelta difficile dopo il GF Vip 7 - Controcopertina

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, la coppia che ha catturato l’attenzione di molti durante il Grande Fratello Vip 7, sta affrontando una svolta decisiva nella loro relazione. Da quando hanno lasciato la Casa, i due innamorati hanno rafforzato il loro legame giorno dopo giorno, nonostante le sfide imposte dalla distanza. Tuttavia, la decisione di convivere non è affatto semplice. Scopriamo cosa ha risposto Micol a Edoardo e come stanno affrontando questa nuova fase della loro storia d’amore.

La lettera di Micol a Edoardo Tavassi

Micol ha deciso di condividere i suoi sentimenti con Edoardo attraverso una lettera pubblicata sul magazine DiPiù. In questa lettera, Micol ha espresso la sua gioia nel sapere che Edoardo desidera vivere con lei. Durante il tempo trascorso a casa di Edoardo a Roma, ha avuto la certezza che anche lui vuole averla sempre accanto.

Affrontare le difficoltà della distanza

Le continue separazioni che i due devono affrontare ogni volta che devono dirsi addio sono diventate insostenibili. Micol ha chiarito che non può più sopportare questa situazione e ha risposto a Edoardo con un sincero “sì”, dichiarando il desiderio di stare con lui. Vogliono condividere ogni aspetto della loro vita e creare insieme una famiglia unica.

Una prova per la convivenza

Micol ha spiegato che la convivenza con un uomo è una sfida importante per lei, poiché sarebbe la sua prima volta. Pertanto, ha preso una decisione ponderata. Prima di prendere il grande passo, ha proposto di sperimentare una sorta di test: vivere insieme per un mese in Sicilia, nella casa dei genitori di Micol. Questo periodo insieme servirà a capire se la convivenza è la scelta giusta per entrambi. È un’ultima prova che si aggiunge ai mesi trascorsi insieme nella Casa del Grande Fratello Vip, un modo per realizzare il desiderio espresso da Edoardo una volta usciti dal programma.

