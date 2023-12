Milena Quaglini, la serial killer che eliminava pedofili e stupratori

Milena Quaglini, una donna dagli aspetti apparentemente innocui e una vita all’apparenza normale, è stata protagonista di una storia sconvolgente: una serial killer che ha preso di mira pedofili e stupratori. Una vicenda criminale che continua a suscitare scalpore.

L’Infanzia Segnata dalla Violenza

Nata nel 1957 a Pavia, Milena Quaglini è cresciuta in una famiglia segnata dalla violenza domestica. Schiaffi, insulti e percosse erano la quotidianità, con un padre autoritario che aveva il controllo totale sulla famiglia. Nonostante le difficoltà, Milena è riuscita a completare gli studi di ragioneria e a intraprendere una carriera come contabile.

Una Vita di Abusi e Violenza

La vita di Milena sembrava destinata a una serie di tragiche svolte. Dopo il matrimonio con Enrico, suo primo marito, ha perso l’amore della sua vita a causa del diabete. In seguito, ha conosciuto Mario, il secondo marito, che si è rivelato un uomo violento e alcolizzato. Le violenze domestiche erano all’ordine del giorno, una situazione che Milena aveva già conosciuto durante l’infanzia.





Un Piano di Vendetta

Milena aveva sofferto abbastanza e aveva deciso di agire. Il suo primo omicidio è avvenuto quando ha ucciso un anziano uomo che aveva tentato di abusare di lei. Nonostante l’aggressione, la polizia aveva archiviato il caso come un incidente. Ma questo era solo l’inizio.

Il Secondo Omicidio e la Vita con Mario

La violenza proseguiva con Mario, il suo secondo marito. Le percosse e gli abusi erano una costante nella loro relazione. Un giorno, Milena ha deciso che era arrivato il momento di porre fine all’orrore e ha ucciso Mario in modo brutale.

Il Terzo Omicidio e il Conflitto con la Legge

Milena Quaglini ha ucciso anche Angelo Porrello, un uomo pregiudicato per abusi sessuali su minori. Questa volta, Milena ha pianificato il delitto in modo freddo e spietato, cercando di eludere la legge. Quando il corpo di Porrello è stato scoperto, Milena ha ammesso il suo crimine e ha pianificato la sua cattura.

La Fine Tragica di Milena Quaglini

Dopo aver trascorso del tempo in prigione, Milena è stata rilasciata con la condizionale. Ma la sua vita non aveva più senso, e alla fine ha scelto di porre fine alla sua esistenza in cella. Un tragico epilogo per una donna che ha vissuto una vita segnata dalla violenza e dalla tragedia.

La storia di Milena Quaglini è un racconto oscuro di abusi, violenza e vendetta. Una vicenda che continua a sollevare interrogativi sulla giustizia e sulla vita di una donna che ha conosciuto l’inferno sulla Terra.