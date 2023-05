Million Day: Estrazione dei Numeri Vincenti del 2 Maggio 2023

Le estrazioni di oggi: scopri i numeri estratti alle 13:00 e preparati per quella delle 20:30

Il Million Day di oggi, martedì 2 maggio 2023, propone due estrazioni giornaliere dei numeri vincenti. La prima avviene alle 13:00, mentre la seconda, come al solito, alle 20:30. Il concorso, gestito da Lottomatica, offre un montepremi di un milione di euro e permette ai giocatori di tentare la fortuna con solamente 1€. Vediamo insieme come funziona e quali sono i numeri estratti del Million Day di oggi.

Le modalità di gioco del Million Day

I giocatori possono scegliere tra tre modalità di gioco, secondo il regolamento ufficiale:

Giocata singola : selezione di 5 numeri tra 1 e 55, con un costo fisso di 1€.

: selezione di 5 numeri tra 1 e 55, con un costo fisso di 1€. Giocata plurima : possibilità di inserire più giocate singole nella stessa schedina, con un costo fisso di 1€ per ciascuna giocata singola.

: possibilità di inserire più giocate singole nella stessa schedina, con un costo fisso di 1€ per ciascuna giocata singola. Giocata sistemistica: selezione di 6-9 numeri tra 1 e 55 e scelta tra sistema ridotto e sistema integrale.

Estrazione Million Day delle 13:00 del 2 Maggio 2023

Oggi, martedì 2 maggio 2023, è possibile seguire in diretta su Il Corriere della Città l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day delle 13:00. Per scoprire la cinquina vincente, basta collegarsi a questa pagina alle ore 13 di oggi.

Le possibilità di abbonamento e le vincite recenti

Il regolamento del gioco permette di effettuare giocate per più giorni consecutivi, selezionando la quantità di abbonamenti prima di completare l’acquisto sul sito web Lottomatica. Il 18 aprile, un fortunato giocatore ha vinto 1.000.000 euro con l’estrazione delle 13:00 a Gagliole (MC).

Million Day: come partecipare alle estrazioni di oggi

Il concorso Million Day permette di giocare tutti i giorni, tranne durante gli intervalli di chiusura per le estrazioni (12:50-13:05 e 20:20-20:35). È possibile scegliere l’orario del primo concorso a cui partecipare, e in caso di abbonamento, le giocate valgono per concorsi consecutivi (ad orari alterni) o solo per i concorsi nell’orario indicato (solo ore 13:00 oppure solo ore 20:30).

Numeri vincenti Million Day delle 13:00

Ecco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day delle 13:00 di oggi, martedì 2 maggio 2023:

Tieniti pronto per l’estrazione delle 20:30 e non perdere l’occasione di tentare la fortuna ancora una volta! Per verificare i numeri vincenti dell’estrazione serale, visita nuovamente questa pagina o segui gli aggiornamenti su Il Corriere della Città.

In conclusione

Il Million Day offre ai giocatori la possibilità di diventare milionari con un solo euro. Ricorda di seguire le estrazioni quotidiane alle 13:00 e alle 20:30 e di tentare la fortuna con le diverse modalità di gioco disponibili. Buona fortuna!