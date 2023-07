Milly Carlucci e Ballando con le Stelle: cosa sta succedendo dietro le quinte?

In questo periodo, mentre molti programmi televisivi sono fermi, si parla incessantemente di nuove edizioni, cambiamenti al timone e possibili cast. E uno dei programmi più seguiti dal pubblico è sicuramente Ballando con le Stelle, il talent show in cui personaggi famosi si cimentano in balli affiancati da professionisti. Ma cosa accadrà al cast dei vip e, soprattutto, alla giuria? In una recente intervista rilasciata a Davide Maggio, la conduttrice Milly Carlucci ha cercato di fare un po’ di chiarezza sulla nuova edizione.

Milly Carlucci ha accennato anche a Il Cantante Mascherato, ma ha liquidato l’argomento dicendo che si parlerà di quel programma “dopo Capodanno”. Invece, Ballando con le Stelle è sicuro. Ora dobbiamo essere una garanzia anche per la solidità degli ascolti e per il piacere del pubblico di seguirci”, ha dichiarato Milly Carlucci. “Dobbiamo rinnovare il nostro patto di amicizia con il pubblico di Rai1. Riguardo alla giuria di Ballando con le Stelle, se ne parlerà a settembre e non adesso. Prima chiudiamo il cast, una volta chiuso il cast parleremo della giuria”.

Retroscena su Ballando con le Stelle: “Milly Carlucci non la vuole”

La padrona di casa, Milly Carlucci, si è mostrata cauta riguardo alla giuria di Ballando con le Stelle. Tuttavia, c’è stata una dichiarazione di Selvaggia Lucarelli, secondo cui sarebbe stata riconfermata. Ma è un momento in cui si dicono molte cose. Ripeto, prima il cast e poi il resto. Il cast dipenderà anche dal budget che ci verrà assegnato e che al momento non è ancora stato deciso”, ha continuato.

“Molti contatti sono in corso, molte persone straordinarie ci hanno dato il loro consenso, ma bisogna vedere se abbiamo i fondi necessari per chiudere quel determinato gruppo di persone”, ha concluso Milly Carlucci. Ma ora Davide Maggio è tornato sull’argomento durante una lunga diretta su Instagram e, parlando di Ballando con le Stelle, ha confermato che, secondo le ultime indiscrezioni, l’intera giuria è stata confermata integralmente.

“Credo che Milly non voglia Selvaggia”, ha spiegato il giornalista sui social. “Tuttavia, penso che non abbiano il coraggio di dirle di andarsene. Questa è una mia sensazione. Anzi, non è solo una sensazione, va oltre”. Davide Maggio ha poi rivelato che, secondo lui, alcune scene viste in trasmissione sarebbero state create appositamente per mettere in difficoltà la blogger, spingendola sempre di più verso l’addio. Sarà davvero così?