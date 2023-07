Mistero e orrore: il ritrovamento del corpo di Bartolomeo Lapomarda

Un dramma si è consumato a Mattinata, in provincia di Foggia, con la scoperta del corpo senza vita del giovane Bartolomeo Lapomarda. La sua scomparsa è stata segnalata dopo che i familiari, preoccupati per il suo mancato ritorno, hanno allertato le autorità e i carabinieri. Purtroppo, le ricerche si sono concluse in modo tragico, con il ritrovamento del corpo del ragazzo in una località tra i comuni di Monte San’Angelo e Mattinata. La terribile scoperta ha lasciato i familiari devastati dal dolore.

Orrore e indagini in corso

La scoperta del corpo di Bartolomeo ha suscitato grande sconcerto per le circostanze inquietanti. Secondo l’esame del medico legale, il giovane presentava ferite da arma da fuoco alla schiena e al busto. Tuttavia, maggiori dettagli sul tragico evento potranno essere ottenuti solo dopo l’autopsia, che è stata disposta dalle autorità competenti. Le indagini sono in corso e coinvolgono tutte le possibilità, senza escludere alcuna ipotesi, compresa una vendetta o eventuali connessioni con persone della zona.

Bartolomeo Lapomarda: un passato controverso

Bartolomeo Lapomarda era già noto alla cronaca giudiziaria locale a causa di un episodio di aggressione avvenuto anni prima. Nel 2016, insieme ad altri due giovani del luogo, era stato coinvolto in un brutale attacco a un uomo di 43 anni, colpendolo al viso e al torace con un’ascia. L’aggressione era stata scatenata da frequenti litigi legati alla disputa di pascoli su terreni altrui. Il terribile episodio era stato ripreso da un sistema di videosorveglianza. Lapomarda, che impugnava l’ascia, fu individuato da un poliziotto libero dal servizio, che lo vide aggirarsi nella macchia mediterranea. Il giovane confessò tutto e fu arrestato insieme agli altri coinvolti per tentato omicidio in concorso.

La scoperta del corpo di Bartolomeo Lapomarda ha scosso profondamente la comunità di Mattinata. Le indagini in corso cercheranno di far luce sulla tragica vicenda e determinare le circostanze della sua morte. L’orrore di questa perdita lascia tutti senza parole, mentre la memoria del passato controverso di Bartolomeo Lapomarda aggiunge un’ulteriore dimensione di complessità a questa triste vicenda.