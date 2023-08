Modifiche sugli Assegni Pensionistici: ciò che i Pensionati devono sapere per Settembre

Incrementi e Trattenute: Panoramica sul prossimo Assegno

Settembre si profila come un mese di novità per i pensionati italiani. Molti vedranno incrementi notevoli sul proprio assegno, ma come sempre, ci sono le trattenute fiscali da considerare. Scopriamo in dettaglio cosa ci attende.

Novità e ritardi: l’Inps fa chiarezza

Negli ultimi mesi, l’Inps ha dato il via libera per il pagamento degli arretrati e degli incrementi. Tuttavia, tra l’approvazione e l’effettivo accredito, c’è uno slittamento temporale, determinando il rilascio delle somme proprio a settembre.

Taglio del cuneo fiscale e suoi effetti

Grazie alle misure introdotte dalla legge di bilancio 2023:

Gli under 75 con pensione minima beneficeranno di un incremento del 1,5 punti .

. I pensionati oltre i 75 anni vedranno un incremento del 6,64 punti, con un minimo garantito di 600 euro al mese.

Note sull’inflazione: L’Istat ha rilevato un aumento dell’inflazione del 5,9% su base annua a luglio, influenzando anche gli aumenti degli assegni.

Ulteriori accredito e trattenute previste

Coloro che hanno compilato il modello 730 in tempo potrebbero vedere un ulteriore accredito a settembre, con aumenti che possono raggiungere fino a 250 euro in più sull’assegno mensile. Tuttavia, non bisogna dimenticare le trattenute dovute alle addizionali comunali e regionali, oltre all’Irpef.

Come ricevere il proprio assegno

Per chi ha optato per l’accredito diretto sul conto bancario, è questione di pochi giorni. Chi desidera ritirare in contanti può rivolgersi agli uffici postali seguendo il calendario basato sull’ordine alfabetico:

1° settembre: Cognomi A-B

Cognomi A-B 2 settembre (mattina): Cognomi C-D

Cognomi C-D 4 settembre: Cognomi E-K

Cognomi E-K 5 settembre: Cognomi L-O

Cognomi L-O 6 settembre: Cognomi P-R

Cognomi P-R 7 settembre: Cognomi S-Z.

Con queste nuove variazioni, è essenziale per i pensionati rimanere informati e organizzati per evitare sorprese inaspettate.