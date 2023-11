Morta la bidella Assuntina Simone a causa di un infarto fulminante a scuola

Nella mattinata di ieri, la scuola elementare “Garibaldi Montalcini” nel Casertano, è stata teatro di una tragedia che ha sconvolto gli alunni e il personale scolastico. Assuntina Simone, una collaboratrice scolastica di 54 anni, è morta sul posto a causa di un infarto fulminante.

La ricostruzione dei fatti ha rivelato che la donna aveva iniziato la giornata lamentando un forte mal di testa, ma aveva comunque deciso di recarsi al lavoro. Purtroppo, poco dopo aver chiesto aiuto, è svenuta nei corridoi della scuola, davanti agli occhi degli studenti.

Gli adulti presenti hanno immediatamente prestato i primi soccorsi e chiamato il 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare la vita di Assuntina Simone. Secondo le prime indagini, la causa del decesso sarebbe stata un infarto fulminante.





Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per ricostruire le circostanze legate alla tragedia. Intanto, la comunità di Caianello piange la perdita di una collaboratrice scolastica molto apprezzata per la sua professionalità e simpatia.

La morte improvvisa di Assuntina Simone è un duro colpo per l’intera comunità scolastica e per tutti coloro che l’hanno conosciuta. Ci uniamo al dolore dei familiari e degli amici in questo momento difficile.