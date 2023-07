Morte tragica di una giovane cantante: choc dall’autopsia

La scoperta sconvolgente sull’autopsia

Una notizia scioccante ha colpito il mondo della musica con la morte prematura di una giovane cantante di soli 24 anni. La ragazza è stata trovata senza vita nella lussuosa suite di un hotel a Miami Beach, insieme a un dirigente musicale sposato. L’autopsia ha confermato che la sua morte è stata causata da un pericoloso mix di droghe, tra cui la famigerata “cocaina rosa”. Questa scoperta ha lasciato i fan sconvolti e increduli di fronte a questa tragica perdita.

Camila Sterling, una promessa spezzata

La notizia della scomparsa di Camila Sterling, una talentuosa cantante colombiana di soli 24 anni, ha gettato nello sconcerto i suoi numerosi fan, che la seguivano con affetto sui social media e su piattaforme musicali come Spotify. La giovane trascorse la serata con David Bolno, un manager di 46 anni dell’importante agenzia musicale NKSFB, presso l’hotel Setai, un prestigioso cinque stelle. Purtroppo, è stata vittima di un mix letale di droghe, tra cui ketamina, MDMA e la pericolosa cocaina rosa, comunemente nota come “Tusi”.

Una morte avvolta da mistero

Nonostante le circostanze tragiche, le telecamere dell’hotel hanno scagionato l’uomo con cui Camila trascorse la serata. Le registrazioni mostrano chiaramente che lasciò l’hotel alle 4:30 del mattino per prendere un volo di ritorno a Los Angeles, dove viveva con la moglie e i suoi due figli. Poco dopo la sua partenza, Camila chiamò il servizio in camera per ordinare la colazione. La giovane cantante, descritta dalla famiglia come una persona sobria e non fumatrice, è stata trovata nell’hotel con un asciugamano avvolto attorno ai capelli, come se fosse appena uscita dalla doccia.

Un’indagine che solleva interrogativi

L’autopsia ha rivelato che Camila aveva due pillole bianche nello stomaco e segni di congestione polmonare e cerebrale. Inoltre, sono state riscontrate tracce di metanfetamine, anfetamine, MDMA, ketamina, ossicodone e alprazolam, un sedativo, nel suo sistema. La giovane cantante aveva una storia di epilessia e convulsioni, che potrebbero aver contribuito agli effetti tossici combinati delle droghe assunte. Questa tragica scoperta solleva interrogativi sulle cause esatte della sua morte.

Il dolore di David Bolno

David Bolno, profondamente scosso dalla notizia della morte di Camila Sterling, ha dichiarato al Daily Mail: “Mi piaceva davvero. Stavo aiutandola nella sua carriera musicale… È stata una tragedia terribile”. È importante sottolineare che l’autopsia ha rilevato la presenza di diverse sostanze stupefacenti nel sistema della cantante, alcune delle quali possono causare gravi conseguenze come ictus, convulsioni o arresto cardiaco.

Disclaimer: Le informazioni fornite in questo articolo sono basate su fonti disponibili pubblicamente e potrebbero non riflettere completamente la verità dei fatti.