Morto sul colpo: Francesco Paradiso investito dal treno mentre ammirava i fuochi d’artificio

Una notte di festa si è trasformata in tragedia a Campora San Giovanni, una vivace frazione del Comune di Amantea. Un giovane di 27 anni, Francesco Paradiso, ha perso la vita in modo tragico mentre assisteva a uno spettacolo pirotecnico durante la festa patronale. In questo articolo, esamineremo i dettagli di questa tragica vicenda.

La Scena della Tragedia

Il dramma si è consumato nella notte tra domenica e lunedì, mentre i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola erano in corso. Francesco Paradiso e altre persone si erano radunate per godersi lo spettacolo pirotecnico che avrebbe chiuso la festa patronale. La stazione ferroviaria di Campora San Giovanni si trovava in prossimità dell’evento, rendendo la scena ancora più tragica.

La Dinamica Dell’Incidente

Gli eventi esatti che hanno portato a questa tragedia sono ancora oggetto di indagine. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo di giovani, forse desideroso di ottenere la migliore vista degli spettacoli pirotecnici, avrebbe tentato di attraversare i binari della stazione per raggiungere il mare. Questo comportamento rischioso ha portato alla collisione con un treno Intercity in transito proveniente da Reggio Calabria e diretto alla stazione di Amantea.

L’Impatto Devastante

Francesco Paradiso, ignaro dell’arrivo del treno, si sarebbe seduto sulla banchina. L’impatto con il treno in movimento è stato devastante, e nonostante i tentativi di soccorso, la sua vita è stata tragicamente spezzata. Paradiso, originario di Como ma residente ad Amantea, aveva partecipato insieme a centinaia di altre persone alla serata conclusiva dei festeggiamenti.

Questa tragedia ha gettato un’ombra di tristezza sulla festa patronale e sulla comunità di Amantea. Le indagini sono in corso per determinare le circostanze esatte dell’incidente, ma il dolore e la perdita rimangono tangibili per la famiglia e gli amici di Francesco Paradiso.