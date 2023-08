Myrta Merlino prende possesso dello studio: il debutto ufficiale su canale 5

L’attesa è quasi finita: Myrta Merlino sta per debuttare come nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque, sostituendo la leggendaria Barbara D’Urso. La rete Mediaset ha scelto questa giornalista esperta e pronta ad affrontare la sfida con grande sicurezza. Myrta Merlino si è già appropriata dello studio e si prepara a presentare il suo primo programma su Canale 5. Ma c’è una cosa che vuole chiarire sin da subito: non c’è rivalità tra lei e Barbara D’Urso.

Myrta Merlino: Nessuna Rivalità con Barbara D’Urso

In un’intervista, Myrta Merlino ha voluto mettere in chiaro che non esiste alcuna rivalità tra lei e la celebre Barbara D’Urso. Sono due professioniste con percorsi diversi, e Myrta ammira il talento e la versatilità di Barbara. C’è stata sempre simpatia reciproca, e Myrta spera che questa amicizia continui nonostante il cambio di conduzione. La nuova conduttrice è consapevole della grandezza di Barbara D’Urso nel mondo televisivo e non si sente minimamente in competizione con lei.

La Linea Editoriale di Pomeriggio Cinque: La Voce di Myrta Merlino

Con Myrta Merlino al timone, Pomeriggio Cinque avrà una linea editoriale differente, incentrata sull’attualità e su temi di rilevanza sociale. Myrta non mancherà di affrontare argomenti delicati e interessanti, portando la sua voce autentica e competente. La conduttrice è affascinata dal mondo di Mediaset, dove vede una presenza significativa di donne forti e talentuose, sia davanti che dietro le telecamere.

La Debutto di Myrta Merlino

Con il promo ufficiale di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino annuncia il suo debutto su Canale 5. Vestita elegantemente con un tailleur bianco, invita il pubblico a seguirla ogni pomeriggio nello stesso storico orario. Nel promo, la conduttrice anticipa alcuni dei temi che affronterà nello show: dalle alluvioni alla Royal Family, dal Vaticano agli incendi, fino ai red carpet delle celebrità.

Il Debutto Fissato per Lunedì 4 Settembre 2023

I fan possono segnare sul calendario la data del debutto di Myrta Merlino: lunedì 4 settembre 2023. La trasmissione andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 17:35 alle 18:45, con un mix di notizie, approfondimenti e ospiti di rilievo. Sarà una grande occasione per vedere Myrta Merlino mettersi alla prova e conquistare il pubblico con il suo stile unico e la sua passione per l’informazione.

Il passaggio di testimone tra Barbara D’Urso e Myrta Merlino rappresenta un momento di cambiamento per Pomeriggio Cinque, ma la nuova conduttrice è pronta a portare la sua esperienza e la sua autenticità per intrattenere e informare il pubblico italiano. Non resta che attendere il debutto di Myrta Merlino e scoprire cosa ci riserva il suo nuovo Pomeriggio Cinque.