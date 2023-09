“Myrta Merlino sostituita dalla collega”: Il Caso che ha Scosso Pomeriggio 5

Un vorticoso rumor sta circolando a proposito di Myrta Merlino, la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque che ha recentemente preso il testimone dalla popolarissima Barbara D’Urso. Questa ultima sostituzione ha scatenato una serie di discussioni e chiacchiere tra il pubblico e i media. Ma cosa sta succedendo veramente dietro le quinte?

Rumori nei corridoi di Mediaset

L’ultimo scoop, diffuso da Il Foglio, ha gettato ulteriori ombre sul destino di Myrta Merlino. L’articolo riporta voci e umori che circolano tra i corridoi dell’azienda di Cologno Monzese, suggerendo un calo significativo degli ascolti di Pomeriggio Cinque. Secondo il report, sembrerebbe che Myrta abbia momenti di panico quando nota che la sua Coca Cola non è sufficientemente fredda. Questo dettaglio, apparentemente insignificante, è stato sottolineato come uno dei motivi della sua possibile sostituzione.

Nuove Speculazioni sulla Sostituzione

Ancora una volta, la sostituzione di Myrta Merlino sembra essere al centro dell’attenzione mediatica. Secondo le ultime voci, Simona Branchetti, volto noto di Mediaset e già conduttrice di Morning News, potrebbe prendere il suo posto. Le speculazioni si sono concentrate persino sulle preferenze delle conduttrici riguardo alle bevande. Si dice che Branchetti preferisca l’acqua naturale a temperatura ambiente.

Ma è davvero così? Secondo i dati forniti da Publitalia, sembra che la nuova conduzione di Myrta Merlino stia mantenendo un solido seguito, con una media di 1.2 milioni di spettatori e un aumento del 22.3% rispetto a La Vita in Diretta.

La Smentita dai Vertici di Mediaset

Di fronte a questa tempesta mediatica, i vertici di Mediaset hanno reagito con una smentita netta e categorica. Hanno definito la notizia come “fantasia”, sottolineando che Myrta Merlino rimane la conduttrice di Pomeriggio Cinque. Anche Giuseppe Candela, un esperto del settore, ha condiviso questa versione, affermando che la notizia è priva di fondamento e che la giornalista tornerà alla conduzione del Tg5 dopo la sua positiva esperienza a Morning News.

La verità dietro questo turbolento caso sembra ancora nascosta tra le pieghe delle voci e delle speculazioni. Ma una cosa è chiara: la sostituzione di Myrta Merlino continua a tenere banco nei media e tra il pubblico, alimentando discussioni e teorie su cosa riserva il futuro per Pomeriggio Cinque. Resta sintonizzato per ulteriori sviluppi su questa storia in evoluzione.