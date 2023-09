Pamela Prati, la sua nuova fiamma è un modello di 19 anni: tutti i dettagli su Simone Ferrante

L’Amore a Prima Vista

“È mio destino amarti, spero che tu sia sempre presente, perché questa è stata la nostra fortuna, mi fai impazzire!” Così scrive Pamela Prati, l’ex stella del Bagaglino, per presentare al mondo il suo nuovo amore, Simone Ferrante, attraverso i social media.

Simone Ferrante: Un Modello Che Ha Stregato Pamela

Simone è un modello professionista, un uomo in carne e ossa che ha fatto battere il cuore di Pamela Prati. Nonostante ci siano 45 anni di differenza tra loro, con lui a 19 anni e lei a 64, la loro storia d’amore è iniziata alcuni mesi fa, precisamente a giugno.

Durante quest’estate di passione, Pamela ha sentito che era giunto il momento di condividere la notizia con il mondo. I paparazzi di Chi li hanno sorpresi a Roma mentre facevano shopping, tra carezze e baci appassionati.

La Risposta alle Critiche

Mentre attende il suo debutto a Tale e Quale Show in prima serata su Raiuno, Pamela non si fa problemi a rispondere sui social alle critiche che riguardano la differenza d’età con Simone. “Credo che l’amore e la gentilezza ci salveranno, anzi, ne sono convinta,” afferma con sicurezza.

Pamela è fiera di ciò che sta vivendo, una nuova felicità accanto al suo modello alto 1 metro e 88 con gli occhi verdi.

Amore Senza Età

A coloro che definiscono Simone un toyboy, Pamela Prati ha già risposto con chiarezza: “Detesto la parola toyboy. Le persone non sono giocattoli e l’età, in fondo, è solo una questione di testa e di educazione a volersi bene.”

L’amore, come dimostrano Pamela e Simone, non ha età, ma è un sentimento genuino che può fiorire in qualsiasi momento e tra due persone che si apprezzano veramente.