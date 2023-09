Carolina Marconi, l’annuncio che ha scosso il mondo dello spettacolo: il tumore è tornato

Un Ritorno Inaspettato

Carolina Marconi sembra non essere ancora uscita dall’incubo del tumore. Dopo alcuni giorni di silenzio dai social media, ha scelto di essere sincera con i suoi seguaci e di condividere ciò che sta vivendo. Solo sei giorni fa, aveva pubblicato una foto di sé in ospedale per i consueti controlli di routine, ammettendo di essere ansiosa e di essere arrivata due ore prima all’appuntamento. Da allora, non aveva più aggiornato i suoi fan sullo stato delle cose, fino ad oggi.

La Sincera Dichiarazione

“Buongiorno amici. Ho riflettuto a lungo prima di scrivere questo post, ma voglio seguire ciò che sento. Sono sempre stata onesta, e avete fatto parte di questo viaggio durante il momento più difficile della mia vita,” scrive l’attrice venezuelana iniziano il suo messaggio rivolto a coloro che l’hanno sostenuta nel suo percorso di lotta contro la malattia. Carolina prosegue raccontando che, “I risultati sono usciti bene per la mammografia e l’ecografia, ma nella risonanza magnetica al fegato c’è qualcosa (non c’è mai pace) e quindi dovrò fare un’altra risonanza con il mezzo di contrasto per capire di cosa si tratta.” Non è una notizia confortante, ma al momento non è ancora confermato che si tratti di un tumore.

La Paura e la Forza

“Ecco perché sono sparita,” spiega Carolina, descrivendo le sue emozioni dopo la chiamata dell’oncologo, “È stata una doccia fredda, ero spaventata. Devo solo aspettare che mi chiamino per fare ulteriori esami. Ieri, quando il mio oncologo mi ha chiamato per comunicarmi la necessità di questo controllo, le mie gambe tremavano, il mio cuore accelerava, e in quell’istante tutto ciò che stavo facendo sembrava improvvisamente privo di significato. Ho avuto come un black-out. Ancora due settimane, cavolo, con questo grande punto interrogativo.”

Carolina ammette di essere una persona ansiosa, ma cerca di darsi forza. Dice: “Dobbiamo metterci l’anima in pace, aspettare, pensare positivo e non farci sopraffare dalla paura prima che ciò accada. È difficile, durissimo, perché sembra una scala della vita con l’ultimo gradino ancora da salire, ma sai che potresti inciampare in un secondo.”

Trovare la Forza

Tuttavia, Carolina cerca di trovare la forza: “Le mie paure non devono essere più forti del mio inconscio. Ora penso solo a stare bene, a lavorare, dipingere, sistemare la casa, il giardino, cucinare, mantenere la mente libera. Non ha senso rimanere nel letto a piangere. Mi hanno detto di non condividere nulla perché potrebbe portare sfortuna. Ma chi ha fede e crede in Dio non si preoccupa di queste cose.”