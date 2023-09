Fiorella Mannoia Annulla il Concerto a Verona: Fan Preoccupati

Un Annuncio Inaspettato

Fiorella Mannoia, l’iconica cantante italiana, ha dovuto annullare il suo atteso concerto all’Arena di Verona a causa di gravi problemi di salute. L’annuncio ha gettato un’ombra di preoccupazione tra i suoi numerosi fan, ma l’artista ha anche espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto e la speranza di poter presto condividere buone notizie.

Il Concerto Rimandato al 2024

Il concerto di Fiorella Mannoia, originariamente previsto per il 26 settembre presso l’Arena di Verona, è stato rimandato al 2024. Al momento, non è stata confermata una data specifica per la riprogrammazione, ma l’artista ha assicurato che sarà annunciata al più presto possibile.

Problemi di Salute Legati all’Ernia del Disco

L’annullamento del concerto è stato causato da gravi problemi di salute legati a un’ernia del disco, una condizione che ha afflitto Fiorella Mannoia per un po’ di tempo. La cantante aveva reso evidente il suo disagio durante la sua partecipazione ai Tim Music Awards, dove ricopriva il ruolo di direttrice artistica.

“Sono mortificata nel comunicarvi che sono bloccata a letto a causa di questa ernia,” ha condiviso Fiorella Mannoia con i suoi fan.

Un Messaggio di Ottimismo e Speranza

Nonostante le sfide che sta affrontando, la cantante, che ha 69 anni e la chioma leonina e ramata, rimane ottimista e speranzosa per il futuro. Ha condiviso il suo apprezzamento per il sostegno che ha ricevuto da colleghi, amici e organizzatori, poiché l’evento è stato rimandato per consentire la sua partecipazione quando sarà nuovamente in salute.

“Per diversi giorni, mi sarà impossibile muovermi e esibirmi sul palco,” ha affermato Mannoia. “Tuttavia, i miei colleghi, amici e gli organizzatori, in un gesto di grande affetto e solidarietà, hanno deciso di rimandare l’evento per farlo diventare una festa per tutti. Spero di darvi presto buone notizie e sono profondamente commossa dalla solidarietà che mi state dimostrando.”

Queste parole rassicuranti hanno contribuito a lenire le preoccupazioni dei fan, che attendono con ansia aggiornamenti sullo stato di salute dell’artista e sui suoi futuri progetti di lavoro.