Real Sociedad – Inter Streaming Gratis e Diretta Live TV SKY o DAZN? Rojacalcio

Presentazione della Partita

Il grande spettacolo della Champions League è di nuovo tra noi, e il Real Sociedad-Inter rappresenta una delle partite più attese della prima giornata della fase a gironi. L’incontro è in programma per mercoledì alle 21:00 e offre un’occasione imperdibile per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.

L’Inter in Gran Forma

L’Inter arriva a questa partita con il vento in poppa, dopo aver inflitto al Milan un pesante 5-1 nel primo derby della stagione. La squadra di Simone Inzaghi sembra essere inarrestabile, come dimostrano anche le tre vittorie consecutive contro Monza (2-0), Cagliari (0-2) e Fiorentina (4-0). Con dodici punti in quattro partite, l’Inter è attualmente l’unica squadra in Serie A a mantenere un punteggio perfetto. Non c’è dubbio che siano i favoriti per lo scudetto.

Inzaghi ha dovuto affrontare la perdita di giocatori chiave come Onana, Skriniar e Lukaku, ma i sostituti, tra cui Thuram e Frattesi, si sono dimostrati all’altezza del compito. La squadra vanta una panchina profonda e la sua forza collettiva rimane una delle sue principali risorse.

La SFida con il Real Sociedad

Il Real Sociedad sarà il primo avversario dell’Inter in questa avventura europea. La squadra basca, allenata da Imanol Alguacil, è una realtà consolidata del calcio spagnolo e ha chiuso al quarto posto nella scorsa edizione della Liga. Tuttavia, il loro inizio di stagione in campionato non è stato brillante, con tre pareggi consecutivi contro Girona, Celta Vigo e Las Palmas, seguiti da una vittoria rocambolesca per 5-3 contro il neo-promosso Granada.

Nell’ultima partita, hanno subito una sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid. L’attaccante giapponese Kubo, che si è distinto nella partita contro il Real, potrebbe rappresentare una minaccia per l’Inter.

Come Seguire Real Sociedad-Inter in Streaming Gratis

L’incontro si terrà alla Reale Arena di San Sebastian, in Spagna, mercoledì alle 21:00. Sarà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video, con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per gli appassionati, è possibile abbonarsi a Amazon Prime Video al costo di €4,99 al mese o €49,90 all’anno. Per coloro che non sono ancora abbonati, è disponibile una prova gratuita di trenta giorni.

Pronostico

La trasferta non sarà facile per i nerazzurri, ma ci aspettiamo una partita equilibrata. La Real Sociedad potrebbe adottare una strategia difensiva e cercare di limitare lo spazio per l’Inter. Tuttavia, con giocatori come Lautaro Martínez in attacco, l’Inter dovrebbe avere le sue opportunità. Prevediamo una partita avvincente con gol da entrambe le parti.

Probabili Formazioni

Real Sociedad (4-4-2):

Remiro

Traoré

Zubeldia

Le Normand

Aihen Muñoz

Brais Méndez

Zubimendi

Merino

Barrenetxea

Kubo

Oyarzabal

Inter (3-5-2):

Sommer

Pavard

de Vrij

Bastoni

Dumfries

Barella

Çalhanoğlu

Frattesi

Dimarco

Lautaro Martínez

Thuram

Sintonizzatevi per una serata di puro calcio e seguite Real Sociedad-Inter, una partita che promette emozioni e azione dal primo all’ultimo minuto.