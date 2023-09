Napoli – Lazio come vedere Streaming Gratis e Diretta Live TV su SKY o DAZN? Rojacalcio

Napoli è pronto a sfidare la Lazio in uno scontro emozionante che metterà alla prova entrambe le squadre nella terza giornata della Serie A 2023/24. Se sei un appassionato di calcio, ecco tutte le informazioni che devi sapere per non perderti questa partita.

Napoli in Grande Forma

Gli azzurri hanno iniziato la stagione con il piede giusto, registrando una vittoria convincente per 3-1 in trasferta contro il neopromosso Frosinone e un netto 2-0 contro il Sassuolo nella giornata successiva. La squadra di Garcia è attualmente a punteggio pieno, con 6 punti dopo due partite. Hanno dimostrato di essere una squadra in forma e determinata.

Lazio Alla Ricerca della Prima Vittoria

Dall’altra parte, la Lazio, guidata dal grande ex Sarri, sta attraversando un momento difficile. La squadra non ha ancora conquistato punti in campionato e ha subito sconfitte contro Lecce e Genoa nelle prime due giornate. Ora sono determinati a riscattarsi, ma il compito non sarà facile contro un Napoli in grande forma.

Data e Orario

Il match Napoli-Lazio si svolgerà sabato 2 settembre alle ore 20.45, presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. È sicuramente un appuntamento da segnare sul calendario per gli amanti del calcio.

Dove Guardare Napoli-Lazio in Streaming

Se desideri seguire questa partita in diretta, hai due opzioni principali:

DAZN: La piattaforma di streaming DAZN trasmetterà il match in diretta streaming in esclusiva. Puoi scaricare l’app DAZN su diversi dispositivi, tra cui pc, tablet, smart tv e dispositivi mobili. L’abbonamento mensile costa 39,99 euro per il piano standard o 55,99 euro per il piano plus. Sky: Per coloro che hanno attivato il canale satellitare Zona DAZN su Sky, il match sarà disponibile come parte dell’abbonamento, con un costo aggiuntivo di 7,50 euro al mese.

Con queste opzioni, non dovrai perderti nemmeno un minuto di azione durante Napoli-Lazio. Preparati per una partita emozionante che promette grandi emozioni!