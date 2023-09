Carlos Sainz, chi è: età, fidanzata, stipendio e vita privata

Carlos Sainz, il pilota di Formula 1, ha un percorso che merita di essere raccontato. Scopriamo la sua carriera, le statistiche e la sua affascinante storia dietro al volante.

Un Inizio di Carriera con Sfide Impellenti

Immaginate di iniziare la vostra carriera con un team di punta come la Red Bull, solo per vedere altri piloti superarvi costantemente. Immaginate di essere così vicini alla possibilità di competere per la vittoria in Formula 1 per la prima volta nella vostra carriera, ma di non riuscirci perché c’è sempre qualcuno considerato più bravo da altri. Questo è il mondo della Formula 1, dove se uscite dalle squadre di vertice, il futuro diventa incerto, senza grandi prospettive di gloria. Trovarsi a correre nel mezzo del gruppo e cercare di sfruttare rare opportunità durante una gara dominata dalle grandi squadre è la realtà.

Carlos Sainz ha iniziato con la Toro Rosso, poi è stato prestato alla Renault e infine ha concluso la sua esperienza con la Red Bull. Prima Max Verstappen, poi Pierre Gasly: non c’era spazio per Carlos. Ma poi è arrivata la McLaren, una stagione brillante, e il sogno di ogni pilota: indossare la tuta rossa della Ferrari. Una sostituzione inaspettata per la Ferrari, che nel 2021 vedrà la coppia più giovane della sua storia con Sainz e Leclerc.

Figlio d’Arte

Carlos Sainz porta un nome che agli appassionati di motori non è affatto nuovo. Suo padre, Carlos Sainz Senior, è una leggenda del rally, vincitore della Dakar (anche nel 2020) e due volte campione del mondo WRC (nel 1990 e nel 1992). Il giovane Carlos porta lo stesso nome di suo padre ed è iniziato in Formula 1 come “junior”. Nato a Madrid il 1° settembre 1994, a soli 16 anni è entrato a far parte del Red Bull Junior Team. Ha iniziato la sua carriera nelle serie minori, vincendo il titolo di “Rookie Cup” nella Formula BMW e il rinomato Gran Premio di Macao. A 18 anni ha testato sia la Toro Rosso che la Red Bull sul circuito di Silverstone, preparandosi per il grande salto in Formula 1.

La Carriera in Formula 1

A 20 anni, Carlos Sainz ha formato una delle coppie più giovani con Max Verstappen alla guida della Toro Rosso nel campionato del 2015. Ha iniziato con successo, guadagnando punti nelle prime due gare in Australia e Malesia, e ottenendo nuovamente piazzamenti nella top-10 in Spagna, Monaco, Singapore, Giappone e Stati Uniti. Nel 2016, nonostante le buone prestazioni, ha perso il posto in Red Bull a favore di Verstappen.

Dopo un passaggio in prestito alla Renault, è entrato a far parte della McLaren. Qui ha trovato una squadra giovane e competitiva e ha ottenuto risultati impressionanti, inclusa la sua prima vittoria in carriera al Gran Premio del Brasile nel 2019.

Il Futuro con la Ferrari

Carlos Sainz ora si trova nella scuderia Ferrari, una mossa che nessuno avrebbe previsto dopo il suo addio alla Red Bull. Anche se il suo futuro in Ferrari è ancora incerto, è chiaro che il team italiano ha scelto un pilota di talento per sostituire Sebastian Vettel. La pagina di storia è pronta per essere scritta, e Sainz ha la possibilità di diventare un grande nome nel mondo della Formula 1, seguendo le orme di suo padre.

Le Statistiche di Carlos Sainz in Formula 1

Esordio: 15 marzo 2015 (con Toro Rosso)

Squadre: Toro Rosso (2015-2017), Renault (2017-2018), McLaren (2019)

Gran Premi disputati: 102

Miglior piazzamento in gara: 3° (Gran Premio del Brasile 2019)

Podi: 1

Vittorie: 0

Pole position: 0

Punti ottenuti: 267

Miglior piazzamento in campionato: 6° (con McLaren nel 2019)

Carlos Sainz ha una carriera ricca di sfide e successi, ed è pronto per un nuovo capitolo con la Ferrari. Resta da vedere quanto lontano porterà il suo talento e la sua determinazione in questa nuova avventura.