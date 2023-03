Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, 51 anni, insieme a sua moglie Patrizia Vacondio e con la figlia Beatrice

Nek, conosciuto come Filippo Neviani da Sassuolo, è tornato in prima serata su Rai 2 come conduttore del programma televisivo “Dalla strada al palco”. Questo show durerà sei puntate e presenterà al pubblico il mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti a un pubblico in studio e ad alcuni ospiti VIP.

Nek ha sottolineato l’importanza di questa opportunità per gli artisti di strada, che hanno la possibilità di salire su un palco prestigioso come quello di Rai 2. Tuttavia, egli ha anche sottolineato che per questi artisti è ancora più bello tornare alle loro radici, nelle piazze e nelle strade da dove sono venuti.

Nek ha espresso la sua ammirazione per questi artisti che hanno scelto di stare fuori dalle logiche del mondo discografico e dall’ansia delle classifiche, e che riescono a catturare l’attenzione del pubblico con piena consapevolezza e libertà. Egli ha dichiarato che vorrebbe migliorare nel suo nuovo ruolo di conduttore, uscendo dalla sua “zona di comfort” come musicista.

Nek ha anche sottolineato che la differenza la farà il pubblico, che aumenterà da 200 spettatori a 800 presenze nell’Auditorium di Napoli. Inoltre, ha affermato che gli artisti di strada che hanno partecipato al suo programma sono ancora più convinti di esibirsi nelle loro località di origine perché hanno fatto una scelta e evitano lo stress e l’ansia del mondo discografico.

Nek si definisce prima di tutto come un musicista e un cantautore, e solo successivamente come un conduttore. Egli non segue i canoni della conduzione tradizionale, ma è sempre se stesso, un tramite tra il palco e il pubblico. Ha dichiarato di sperare di poter presentare un giorno il Festival di Sanremo.

Infine, Nek ha annunciato un tour in Italia insieme a Francesco Renga, con cui ha duettato nel singolo “L’infinito più o meno”. Il tour includerà due grandi eventi, il 5 settembre all’Arena di Verona e il 7 ottobre al Mediolanum Forum di Milano, e un progetto discografico condiviso. Questa sarà un’opportunità unica per il pubblico di assistere a uno spettacolo condiviso da due artisti di successo e di talento.