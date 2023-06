Nicole Santinelli fa una scelta definitiva: "Io con lui? Ho deciso" - Controcopertina

L’addio di Nicole Santinelli a Carlo Alberto Mancini: una decisione definitiva e senza possibilità di ritorno.

La rottura che ha fatto discutere

La storia di Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini ha tenuto il pubblico di Uomini e Donne con il fiato sospeso. Dopo una settimana di speculazioni, finalmente Nicole ha preso una decisione irrevocabile. L’addio tra i due è stato molto discusso, soprattutto per i modi e le circostanze in cui è avvenuto. Solo pochi giorni prima di annunciare la fine della loro relazione, Nicole e Carlo Alberto erano apparsi radiosi durante la loro ospitata a Verissimo. Sembrava che nulla potesse fermare il loro amore e che fossero pronti a fare passi importanti insieme.

La delusione e l’accusa di immaturità

Tuttavia, tutto è cambiato improvvisamente. Carlo Alberto ha avuto una reazione infelice sui social e Nicole lo ha accusato di immaturità. Le ultime parole di Nicole hanno gettato ombre sulla relazione, quando ha dichiarato: “Non mi aspettavo che le cose finissero così. Mi sarei aspettata più maturità e una gestione diversa della situazione, con una comunicazione più diretta tra di noi. Mi ha davvero deluso”.

Nicole non tornerà con Andrea Foriglio

Contrariamente alle aspettative, Nicole ha preso una decisione definitiva anche riguardo ad Andrea Foriglio. Ha spiegato senza esitazione: “Non ho alcuna intenzione di cercarlo o di ricontattarlo, perché in questo momento della mia vita voglio concentrarmi solo su me stessa, come ho sempre fatto”. Ma sembra che ci sia un altro motivo dietro questa scelta: Nicole non vuole avere più nulla a che fare con Andrea dopo le voci riguardanti lui e Roberta Di Padua.

La scelta razionale di Nicole

Anche Andrea sembra condividere la stessa opinione di Nicole. Ha dichiarato nelle sue Storie: “Nicole ha scelto con la testa e non con il cuore. Questa volta non mi sono sbagliato e gli occhi parlavano da soli… Non poteva esserci un epilogo diverso, dato come è stata fatta la scelta”.

Inoltre, Andrea ha aggiunto: “Ormai è troppo tardi e ho rispetto per me stesso. Non sono mai stato la seconda scelta di nessuno e non intendo esserlo questa volta”. Nel frattempo, Nicole continua a subire attacchi da parte dei fan di Uomini e Donne, che l’accusano di aver avuto tutto pianificato fin dall’inizio, una volta che aveva scelto Carlo Alberto.