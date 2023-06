Nicole Santinelli rivela la verità sconvolgente sull'ex fidanzato Carlo Alberto a Uomini e Donne - Controcopertina

Una separazione tumultuosa tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto

Coloro che pensavano che la storia tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto si sarebbe conclusa con un semplice addio sono rimasti delusi. A soli due giorni dall’annuncio della loro separazione, è iniziato uno scambio di accuse pesanti, con la tronista che ha rivelato degli oscuri retroscena sul suo ex fidanzato. Questi sviluppi riportano alla mente le parole di Roberta Di Padua, che senza nascondere una certa soddisfazione aveva previsto che “ne vedremo delle belle. Non è finita qui”.

La delusione di Nicole Santinelli e la difesa di Carlo Alberto

In realtà, Roberta non aveva creduto alla buona fede di Nicole Santinelli, che nonostante avesse deciso di interrompere la relazione con Carlo dopo due settimane, era stata difesa dal corteggiatore. Poco dopo l’addio, Carlo aveva pubblicato un messaggio sui suoi social media in cui chiariva la sua versione della storia e i suoi sentimenti verso Nicole.

La verità di Nicole Santinelli: la sua decisione di lasciare Carlo

“Per favore, non attaccatela. È stata onesta, non ha fatto nulla di sbagliato. Le auguro ogni bene, tanta felicità. Se la merita. Mi avete conosciuto, non sono uno che dice cose che non sente. Se avesse fatto qualcosa di scorretto, ve l’avrei detto,” aveva spiegato Carlo. Successivamente, Nicole aveva spiegato il motivo dell’addio: “Anche se sono stata io a prendere questa decisione, non l’ho fatto per entrambi. Nel modo in cui vedo l’amore, nessuno dovrebbe mai cambiare la propria essenza per qualcun altro”.

Ha continuato a spiegare: “La mia scelta è stata determinata dalle intense emozioni che ho provato in quel momento, ma una volta fuori dal programma, vivendo insieme giorno dopo giorno, mi sono resa conto, con grande dispiacere, che viviamo e concepiamo l’amore in modo diverso”. Queste parole hanno suscitato reazioni, probabilmente a causa dei numerosi commenti (negativi) rivolti a lei.

La difesa di Nicole Santinelli e la volontà di pensare a se stessa

Di fronte alle critiche dei fan che l’accusavano di non essere stata sincera, la tronista sembrava reagire: “Sono stata ingannata, come tutti voi. L’apparenza inganna, e io ci sono caduta di nuovo,” si è difesa Nicole. Saranno sufficienti queste parole a far cambiare idea su di lei? Nicole ha le idee chiare: “Ora penso solo a me stessa”.