Nina e Bice, i cani di Enrico Mentana, diventano i protagonisti del TG

I due adorabili pelosi appartengono alla razza dei Cavalier King Mentana, i cagnolini Nina e Bice affiancano il giornalista durante il TG. La compagna Fagnani: «Li porta ovunque e poi devo andarli a riprendere» Enrico Mentana condivide su Instagram con poche parole: «Non so se mi sono spiegato». Nelle immagini sul suo profilo Instagram, il giornalista appare nello studio televisivo del TG del canale La7 in compagnia dei suoi due cagnolini Nina e Bice, entrambi Cavalier King.

In realtà, Bice è di Francesca Fagnani, conduttrice di «Belve» e compagna di Mentana. In un’intervista concessa al settimanale Visto, la giornalista ha raccontato: «Ho sempre avuto cani e da un po’ discutevamo sull’idea di prenderne uno. Quando è arrivata, siamo entrambi impazziti, ma Enrico in particolare. Nina è dolce e lui non riesce a lasciarla sola quando esce dopo di me. Quindi la porta con sé e io devo andare a riprenderla. Poi mi manda le sue foto e molte le condivide su Instagram. Così ultimamente parliamo principalmente di lei».

I commenti dei telespettatori Un gesto che ha raccolto l’approvazione della maggior parte dei telespettatori che hanno commentato sotto il post: «La stima per il direttore cresce». E ancora «Direttore, ti ammiro ancora di più, se possibile! Solo il fatto che sei interista era sufficiente, ma con questa foto mi hai completamente conquistata» e «Direttore, la prossima volta faccia vedere anche ai telespettatori questi tesori! Che meraviglia!».

Non mancano, ovviamente, gli utenti che ironizzano sui collegamenti tra cani e giornalismo o che coinvolgono personaggi politici, ma sono gli stessi che non colgono quanto sarebbe bello poter avere i propri amici a quattro zampe sul posto di lavoro.

La reazione sui social Numerosi i commenti sotto quelle due immagini. Tra i primi a intervenire Urbano Cairo, proprietario ed editore di La7, che scrive: «Sarà notevole quando faranno loro il TG… a 2 voci» seguito da due emoticon sorridenti. Frank Matano, attore e comico, aggiunge un cuore. «Beh questa è stupenda” scrive lo scrittore Michele Dalai, mentre l’attore Paolo Conticini scrive: «Sei il numero 1!!!». C’è poi chi lo invidia come Stefania Cavallaro, conduttrice sulle reti Mediaset, che commenta: «Anche iooooo voglio portarlo in onda! Ma il mio è un po’ più ingombrante… e nell’ordine svuoterebbe la mensa, il bar e tutte le macchinette di Cologno…».