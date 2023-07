Nipote arrestato per maltrattamenti in famiglia e estorsione dopo aver picchiato la nonna per 10 anni

Un tragico caso di maltrattamenti in famiglia e estorsioni ha portato all’arresto di un 31enne catanese. Per un decennio, ha picchiato ripetutamente la sua anziana nonna, costringendola a dargli denaro in quantità sempre maggiore. I fatti si sono verificati ad Aci Castello, in Sicilia, e hanno scosso profondamente la comunità locale.

La denuncia e l’arresto

La vittima delle violenze è una donna di 85 anni, vicina di casa del nipote. Esasperata dalle continue aggressioni subite per anni, ha finalmente trovato il coraggio di denunciare l’accaduto alle autorità competenti. I carabinieri della locale stazione hanno avviato un’indagine approfondita che ha portato all’arresto dell’uomo. La Procura Distrettuale della Repubblica ha richiesto e ottenuto la misura cautelare della custodia in carcere per il 31enne, che è stato associato al carcere di Piazza Lanza a Catania.

Il contesto e le motivazioni

Inizialmente, l’indagato aveva un lavoro come parrucchiere. Tuttavia, a causa della disponibilità economica della nonna, ha scelto di abbandonare il suo impiego e preferire essere “mantenuto” dalla parente, una vedova pensionata. Le dipendenze dell’uomo da alcool e droghe hanno contribuito a creare una situazione di dipendenza economica nei confronti della nonna, che ha subito ripetute richieste di denaro sempre più ingenti.

Le violenze e le richieste estorsive

Negli ultimi tempi, i maltrattamenti e le richieste estorsive hanno raggiunto livelli estremi. Il giovane, evidentemente influenzato dalle sostanze stupefacenti, non si è più accontentato dell’aiuto economico offerto dalla nonna. Per convincerla ad elargire somme sempre maggiori, ha iniziato a picchiarla con schiaffi, calci e pugni, infliggendole persino una ferita al sopracciglio. La vittima ha raccontato agli inquirenti di un episodio in cui le sono state lanciate delle forbici e di un altro in cui il nipote ha distrutto la vetrata della porta d’ingresso con un bastone, oltre a danneggiare vari oggetti in casa.

Questa dolorosa vicenda di maltrattamenti e estorsioni mette in luce la necessità di combattere tali forme di violenza domestica e di offrire supporto alle vittime. È fondamentale che la società si mobiliti per prevenire simili atrocità e per garantire la sicurezza di coloro che subiscono abusi. La giustizia dovrà fare il suo corso per punire i responsabili di tali atti violenti e offrire protezione alle vittime.